Temporada de calor 2026 en México: la fecha y hora que marcan su inicio

La temporada de calor en México comienza cada año con el cambio de estación en primavera.. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La temporada de calor 2026 en México iniciará en marzo, de acuerdo con los criterios climatológicos y astronómicos utilizados por autoridades meteorológicas federales. El cambio coincide con el inicio de la primavera, que ocurre con el equinoccio de primavera, un evento que marca el aumento progresivo de la radiación solar en el hemisferio norte.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el periodo de temperaturas más altas en el país se presenta de forma regular a partir de la tercera semana de marzo y se extiende, en términos generales, hasta los primeros días de octubre, con variaciones regionales.

Para 2026, el equinoccio de primavera ocurrirá el 20 de marzo, alrededor de las 14:46 horas, tiempo del centro de México, conforme a cálculos astronómicos reconocidos oficialmente. Aunque el equinoccio no representa por sí mismo una declaración meteorológica, es el punto de referencia que utilizan dependencias oficiales para señalar el inicio del cambio estacional que da paso a un incremento gradual de las temperaturas.

El equinoccio de primavera marca el inicio del aumento de temperaturas en 2026

El equinoccio de primavera es el momento en que el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración similar. A partir de este evento, los días comienzan a alargarse y la radiación solar incide con mayor intensidad sobre el territorio mexicano.

De acuerdo con el SMN, este fenómeno astronómico coincide con el inicio del periodo en el que las temperaturas máximas diarias comienzan a elevarse de forma sostenida, principalmente en regiones del norte, occidente, centro y sureste del país. En años recientes, este aumento se ha manifestado con mayor claridad durante la segunda quincena de marzo.

Las autoridades meteorológicas señalan que la temporada de calor no tiene una hora oficial de inicio definida por decreto, pero el equinoccio funciona como el referente técnico y científico para establecer el comienzo de las condiciones propias de la primavera y, con ello, del periodo cálido.

Cómo se distribuye el inicio del periodo cálido durante la primavera

Tras el equinoccio de primavera, el aumento de temperaturas se manifiesta de forma gradual en el país. De acuerdo con registros históricos del SMN, el arranque del periodo cálido suele concentrarse en marzo y abril, con comportamientos diferenciados por región:

Marzo marca el inicio del ascenso térmico en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en zonas del norte, occidente y sureste.

en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en zonas del norte, occidente y sureste. Abril presenta una intensificación de las temperaturas máximas diarias , previo al establecimiento generalizado de la temporada de lluvias.

, previo al establecimiento generalizado de la temporada de lluvias. Mayo suele registrar algunos de los valores más altos del año antes del cambio en los patrones atmosféricos.

Las regiones costeras y de baja altitud tienden a experimentar incrementos más tempranos y sostenidos.

En zonas montañosas del centro del país, el aumento de temperatura es más moderado, aunque constante.

Para 2026, los pronósticos climáticos de mediano y largo plazo indican que el comportamiento térmico seguirá patrones similares al promedio histórico, con variaciones locales asociadas a factores geográficos y atmosféricos.

La temporada de calor se extiende hasta octubre con variaciones regionales

De acuerdo con información oficial difundida por dependencias federales y estatales, el periodo de calor en México se extiende generalmente de marzo a la primera semana de octubre. Esta etapa incluye la primavera, el verano y parte del otoño meteorológico.

Durante este lapso también se presentan otros fenómenos climáticos relevantes, como la temporada de lluvias y la canícula, un periodo de disminución de precipitaciones y aumento de temperaturas que suele ocurrir entre julio y agosto en diversas regiones del país.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha señalado que la canícula forma parte del comportamiento climático normal del territorio nacional y no representa el inicio ni el final de la temporada de calor, sino una fase dentro de ella.

Autoridades federales monitorean condiciones térmicas durante 2026

El SMN mantiene un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y emite pronósticos diarios, avisos meteorológicos y reportes climatológicos a lo largo del año. Estos informes permiten identificar variaciones en las temperaturas y anticipar periodos de calor significativo en distintas regiones.

Las autoridades han reiterado que el comportamiento de la temporada de calor puede presentar diferencias entre entidades federativas, por lo que recomiendan consultar información oficial actualizada conforme avance el año.