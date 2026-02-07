La ASF retira, sin explicación, dos auditorías a municipios de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diez días de entregar el último paquete de auditorías relativas a la Cuenta Pública 2024, que será a la vez la última entrega del presente mandato de David Colmenares Páramo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la “baja” de dos auditorías realizadas a los municipios veracruzanos de Álamo Temapache e Ixhuatlán de Madero, sin ofrecer explicación sobre esta decisión de último momento.

En sus redes sociales, Gerardo Lozano Dubernard, quien fuera auditor especial de Cumplimiento Financiero y se convirtió en un analista del actuar de Colmenares en la ASF, señaló un precedente similar a esta baja súbita de auditorías, que remonta al 11 de febrero de 2022, cuando la ASF canceló la entrega de varios informes de auditoría, incluyendo uno por el reclamo de altos funcionarios del gobierno federal.

Lozano recalcó que el informe eliminado estaba relacionado con la “Evaluación de la Política Educativa para el Desarrollo Económico de México”, una auditoría a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que en aquel entonces estaba encabezada por Delfina Gómez Álvarez, ahora gobernadora del Estado de México por Morena.

El exauditor recordó que el equipo de Colmenares retiró la auditoría “derivado de un escrito presentado por dos subsecretarios de la SEP, donde le manifestaron al auditor superior su inconformidad con los resultados que se les dieron a conocer”.

En meses pasados, Proceso ha dado a conocer una serie de denuncias –públicas e internas—sobre el actuar faccioso de Colmenares y su grupo con la ASF, señalados por negociar con gobiernos de todos los niveles para realizar auditorías “a modo”, es decir, informes de los cuales se retiran las observaciones más serias o en los cuales se modifican los alcances de las irregularidades.