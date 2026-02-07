Morena hace alianza con el PRI y con el PAN en Nuevo León

MONTERREY, NL (Proceso).- El presupuesto más alto en la historia de Nuevo León (más de 160 mil millones de pesos), que se convirtió nuevamente en una disputa política entre el Ejecutivo y el Legislativo, parece estar encontrando la luz, debido de la intervención de la dirigencia nacional del partido Morena y su alianza con las bancadas del PRI y PAN.

La última confrontación entre el gobernador Samuel García y el Congreso local fue cuando el Ejecutivo vetó el paquete fiscal 2026 aprobado por la mayoría legislativa, al estar inconforme con los recortes a deuda, impuestos y márgenes de gasto discrecional que le hicieron, dejando el presupuesto en el limbo.

La diputada priista y presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Lorena de la Garza Venecia, declaró a Proceso que el veto del gobernador no es nuevo y lo describe como parte de un patrón.

“El gobernador siempre ha sido muy renuente a que el Congreso haga lo que nuestras facultades son, que es modificar su propuesta. Hemos batallado mucho para que él entienda que ésa es la responsabilidad del Congreso y año tras año siempre es lo mismo, se molesta cuando tú haces modificaciones a la propuesta que él hace”, señaló De la Garza Venecia.

De la Garza Venecia. Samuel García "se molesta cuando modificamos sus propuestas". Foto: Especial.

Esta vez el punto de quiebre fue la negativa legislativa a autorizar más margen financiero al Ejecutivo. El Congreso eliminó o redujo propuestas clave del gobierno estatal para limitar la cantidad que el gobierno estatal pueda endeudar al estado y qué tanto pueda subir impuestos a empresas y ciudadanos para financiar su operación.

“No tiene más dinero a su disposición. Entonces ¿dónde le cortamos? En la deuda. En el aumento del 33% del ISN, en el aumento en más de 200 derechos que paga la gente al gobierno, y bueno, en otros impuestos que quería poner, como lo de las emisiones de CO2, que pues tampoco fuimos (de acuerdo) ahí y con la propuesta de código fiscal que le daba facultades casi por encima del SAT federal y que también dijimos que no, porque todas esas son recaudaciones adicionales para ellos”, detalló la legisladora.

El criterio para negar la primera propuesta de Samuel García es técnico, político y por demanda ciudadana, afirmó, puesto que las finanzas estatales se encuentran comprometidas, “es uno de los estados que más deuda per cápita tiene, si no es que ahorita ya es el número uno. Y si bien ellos (el gobierno estatal) sostienen que ‘el semáforo está en verde’, pues sí estás en verde porque te hemos dado deuda con la que estás pagando tus pasivos. Si no la tuvieras no estarías en verde, estarías en rojo en el semáforo”. Aseguró que el clamor ciudadano es ya no darle más dinero al estado, puesto que los problemas no se resuelven.

Este señalamiento cuestiona la narrativa oficial de estabilidad financiera. Desde el Legislativo se ha advertido que seguir contratando créditos para cubrir compromisos previos sólo traslada el problema a futuras administraciones.





Visita de Alcalde

No obstante, un movimiento sucedió tras la visita a Nuevo León, el 4 de febrero último, de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que cambió el panorama y dio esperanza a la aprobación de la propuesta del Legislativo.

Contrario a la forma en que los diputados de Morena se habían conducido, pues se mantenían en alianzas con el partido en el poder estatal, Movimiento Ciudadano, la morenista planteó cinco condiciones para respaldar el presupuesto:

Asignar recursos para la pensión universal a casi 80 mil personas con discapacidad, incluyendo a personas de entre 30 y 64 años.

Anular al aumento en las tarifas del transporte público, incluyendo el Metro.

No a la deuda y no al aumento de impuestos.

Garantizar a través de un fondo el pago que se debe a municipios, sin politizar.

Reducción del 50% en el gasto en imagen, viáticos y oficina del gobernador, así como la eliminación del gasto en consultoría.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en Monterrey, Alcalde criticó que la oficina del gobernador Samuel García pida recursos por mil 600 millones de pesos.

Alcalde. Condiciones para aprobar el presupuesto. Foto: X @PartidoMorenaMx.

“Nos preguntábamos hace rato en la reunión interna, ¿en qué se gastará esos mil 600 millones? Es que ni pidiendo caviar todos los días”, externó la presidenta de Morena.

Cuestionó además que el mandatario estatal pida más de 60 millones de pesos en viáticos para el extranjero, “y miren que vienen aparte los boletos de avión, el transporte”.

“Esto sólo es viáticos. ¿60 millones de pesos? ¿A dónde piensan ir? ¿Cuáles son los planes? Pero no es una prioridad”, agregó Alcalde.





Coincidencias

Las bancadas del PRI y el PAN encontraron coincidencias con la propuesta de Morena, explicó De la Garza Venecia. Procedieron a tener una nueva sesión de la Comisión de Presupuesto el 5 de febrero, en la que, dijo, se mostró disposición de los tres diputados morenistas que participan en ésta, “hicieron planteamientos que fueron aprobados por la Comisión, por mayoría. Creo que la única que se abstuvo, las únicas que se abstuvieron fueron el Verde y Movimiento Ciudadano”.

El siguiente paso es hacer el trabajo técnico para ajustar los rubros de la propuesta, para luego ser revisada y votada en Comisión y ser turnada al Pleno del Congreso esperando sea aprobada con al menos 28 votos.

De no aprobarse, el estado operaría con el presupuesto anterior, lo que tendría considerables implicaciones, dijo, puesto que no se podría cumplir con compromisos, entre ellos el Mundial.

Aseguró que los rubros importantes que debe atender el estado están cubiertos en el presupuesto de egresos considerado por el Legislativo, sin necesidad de endeudarse.

“Sí hay (recursos), insisto, lo que tienen que hacer es aplicarlo responsablemente y administrarlo bien”.

Existen los mecanismos para asegurar que el uso de los recursos sea transparente y responsable, respondió, y en ese contexto es que han decidido no desaparecer el Instituto de Transparencia local, “por eso no hemos legislado para que desaparezca el organismo local de transparencia”.

La diputada priista invitó a Samuel García a cogobernar con todas las demás fuerzas políticas y que no repita acciones para evitar que el presupuesto sea publicado en el Periódico Oficial.

Que no haga ninguna de sus trampas que siempre hace, de cerrar el Periódico Oficial, declarar brotes de enfermedades, adelantar vacaciones y mucho menos la parte de judicializar procesos como siempre lo ha querido hacer, yendo por controversias constitucionales a la corte -exigió De la Garza Venecia.

Por su parte, el secretario general de gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que van a respetar la decisión que tome el Congreso sobre el presupuesto para este año.

“Respetamos las decisiones que tomen los legisladores. Lo que sí considero es que hay que ver por el bien de Nuevo León y eso es lo que yo les pediría, que cualquier decisión que tomen sea para mejorar el estado”, declaró el funcionario estatal.