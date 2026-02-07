Secretaría de Salud tiene más de 23 millones de vacunas contra el sarampión

Aplicación de una vacuna contra el sarampión. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el anuncio de la intensificación de la campaña de vacunación contra el sarampión a cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de Salud (SSA) informó que México cuenta con vacunas “disponibles y suficientes” para atender a la población de todo el país.

En una tarjeta informativa detalló que dispone de 23 millones 529 mil 75 dosis para aplicar en las 32 entidades.

Añadió que, a la fecha, se han adquirido un total de 27 millones 364 mil 605 dosis de vacunas contra el virus.

La mañana del viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó en su conferencia matutina desde Michoacán que la SSA ha buscado ampliar las campañas de vacunación entre los menores.

"Lo principal es la vacunación y Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente niños y niñas", dijo.

La mandataria federal llamó a las personas que no se han vacunado contra el virus a hacerlo para prevenir contagios; en particular a los padres de familia que tienen niños pequeños para que se aseguren de que su esquema de vacunación esté completo.

Sheinbaum Pardo adelantó que la próxima semana su gobierno presentará un nuevo programa para enfrentar el brote que inició en México en febrero del 2025.

Hasta ayer, 5 de febrero, se tenían registrados 8 mil 459 casos acumulados de sarampión; así como 27 fallecimientos, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión, elaborado por la Dirección General de Epidemiología de la SSA.

El pasado martes 3, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en la región de las Américas, donde México encabeza la lista de países con mayor número de casos y defunciones por el virus.

El organismo internacional llamó a los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.