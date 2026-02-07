SRE emite estas recomendaciones para los mexicanos que viajen por el Super Bowl

El personal trabaja en la construcción de plataformas de observación y la limpieza de los asientos en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el miércoles 4 de febrero de 2026, antes del partido del Super Bowl 60 de la NFL del domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Foto: Jessica Christian/San Francisco Chronicle vía AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Cancillería recomendó a los mexicanos que planeen asistir al Super Bowl mañana en Santa Clara, California, a viajar de manera “responsable”, respetar las leyes locales y, en caso de ser interpelados por las autoridades, que pidan hablar con el consulado.

Para ayudar a los connacionales a formular esta petición, que forma parte de los derechos de los extranjeros en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incluso dio la frase a pronunciar en inglés: “I am a Mexican citizen and I want to talk to my consulate”, y recalcó que la línea de apoyo consular estará disponible para “brindar orientación y asistencia”.

Aparte de ofrecer un juego entre los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle, el Super Bowl, el evento deportivo más visto de Estados Unidos, tiene una fuerte carga política este año, derivado de la programación del artista puertorriqueño Bad Bunny para animar el espectáculo estelar de medio tiempo, pues el cantante multipremiado ha sido una voz muy crítica del presidente estadunidense Donald Trump y de su brutal política antimigrante.

El tono entre el artista y el mandatario subió después de la ceremonia de los Grammy, cuando Bad Bunny se lanzó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Trump reviró que la decisión de invitar al puertorriqueño y a la banda de rock Green Day para animar el espectáculo de medio tiempo es “pésima”, e indicó que no acudirá al estadio para ver la final, lo cual es bastante inusual para un presidente de Estados Unidos.

Desde hace varias semanas, la prensa de Estados Unidos ha reportado que la administración Trump podría aprovechar la final del Super Bowl para desplegar un operativo importante del ICE en Santa Clara, una ciudad con una importante comunidad migrante, aunque la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) informó que no existen operaciones planeadas del ICE en torno al evento deportivo.