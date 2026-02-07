Tequila: secuestros, extorsiones, amenazas... Éste es el modus operandi del alcalde Diego Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, detenido por secuestro, también está denunciado por utilizar un sistema de multas para extorsionar a comercios y grandes empresas tequileras, cuyos recursos ilícitos van a dar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con diversos testimonios que la Fiscalía General de la República (FGR) incluyó en su solicitud de orden de aprehensión contra Rivera Navarro y sus colaboradores en la Presidencia Municipal de Tequila, Jalisco, el presidente municipal no sólo es investigado por plagio, también por cobro de piso y amenazas aprovechando la infraestructura del gobierno local.

La orden de captura contra el primer edil –por delincuencia organizada en su hipótesis de cometer secuestro y secuestro agravado– fue emitida el 31 de enero último por el juez de control Mario Elizondo Martínez, del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, lugar a donde Rivera fue trasladado luego de su aprehensión por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para ser ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Entre los testimonios están las denuncias de tres regidoras municipales que afirmaron ser víctimas de amenazas y que actualmente cuentan con protección del gobierno de Jalisco porque temen por su vida y las de sus familias.

Las regidoras detallaron a la FGR que Rivera utiliza un sistema de multas a comerciantes para obtener pagos millonarios que reparte entre sus colaboradores y el CJNG.

“Diego y su administración operan extorsionando a los empresarios y pequeños comercios mediante un sistema de multas ilegales y cierre de negocios; si no pagan, los clausuran, los amenazan con los nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y les llegan personas armadas de este grupo si no acceden a pagar –detalló la regidora Luz Elena Aguirre Sandoval, quien desde diciembre de 2025 denunció al alcalde por cometer violencia política de género en su contra–.

“Hemos sido víctimas de amenaza, llamadas y me han clausurado negocios, yo sé los secretos de la administración, pero no soy la única regidora que sabe esto; todo Tequila sabe el poder de este grupo criminal y la influencia en la presidencia municipal. Si hoy me atrevo a hablar, es porque quiero que paren las extorsiones y levantones, así como el miedo que existe en mi pueblo. En Tequila desaparecen a las personas por medio de este grupo”, dijo.

De acuerdo con el documento consultado por Proceso, la regidora, quien fue compañera de fórmula en la elección de Rivera, también dijo que Diego Rivera “lleva una vida muy ostentosa” junto con su esposa, Raquel Núñez, porque tiene autos de lujo, joyas y propiedades, entre otras cosas.

Castañeda. Denuncias contra narcoalcalde. Foto: Facebook / Evelyn Castañeda Tequila

“Todo esto lo empecé a ver hasta que llegamos a la presidencia municipal, fue cuando Diego saco su verdadero propósito; yo fui la única al interior de Morena que reclamaba y exigía ayuda, pero Diego lo que hizo fue bloquearme en mis funciones como regidora, me eliminó de todos los grupos, me amenazó de muerte para que me alineara y finalmente terminó cerrando mi escuela particular de idiomas; me amenazó y vivo con el miedo de que atente contra mí por los vínculos (que el alcalde tiene) con este grupo (CJNG)”, agregó.

La regidora Evelyn Sarahí Castañeda Chávez dijo que Francisco Rivera Gutiérrez, jefe del área de Padrón y Licencias del municipio, supuestamente es quien facilita las suspensiones y clausuras con las cuales el presidente municipal, Diego Rivera, presiona a comerciantes y empresarios para pagar las cuotas mensuales que les exigía; expuso que ella misma ha sido víctima de presiones por parte de Rivera para manipular sus votos en el cabildo. “Actualmente tengo protección del gobierno estatal por amenazas recibidas en el contexto de la violencia política”.

“A mí en lo personal el alcalde condiciona el voto mío en el cabildo con mi sueldo, ya que debería ganar 24 mil pesos quincenales y lo redujo a 12 mil pesos para usarlo como moneda de cambio, pero quiero destacar que en una sesión de cabildo, al no autorizar un endeudamiento de 20 millones de pesos, procedió a clausurar el negocio de mi hija aun contando con licencia municipal, el alcalde me ha sacado de la sala de cabildo por no autorizar el nombramiento del control del municipio”, declaró Castañeda.

“Colombianos en la nómina”

Alondra Romero Cordero, regidora que también declaró contra el alcalde Diego Rivera, afirmó que éste reparte el dinero que obtiene de las extorsiones millonarias de los empresarios tequileros al CJNG, para que la organización criminal le permita enriquecerse y robar mediante el sistema de multas y clausuras a comerciantes locales.

“Cobran a los locatarios y a pequeños comerciantes y sumas millonarias a las empresas José Cuervo, la fábrica La Cofradía, la fábrica Lieros, La Rienda; yo sé de viva voz del señor del ingeniero Carlos Hernández, dueño de La Cofradía, que fue víctima de extorsión, le pedía aproximadamente seis millones, le cerraron la fábrica, y la gasolinera ‘Tequila’ fue extorsionada también, eso me lo dijo de viva voz Oscar Muñoz; le pidió siete millones”, explicó.

Romero. "Temo por mi vida". Foto: Facebook / Comité Directivo Municipal PRI Tequila

Romero Cordero declaró que está amenazada y también todo su círculo social:

Temo por mi vida y mi seguridad. Actualmente tengo protección del gobierno estatal por la violencia política de género, ya que siempre nos hemos opuesto desde el cabildo a estas actividades delictivas, tiene personas armadas a su mando y en el municipio en presidencia hay una nómina de gente extranjera, colombianos, gente de Michoacán y gente que no sabemos de dónde vienen, pero sabemos que son del cártel.

Romero Cordero es sobrina de Guillermo Cordero García, quien en 2021 aspiraba a convertirse en candidato de Morena para presidir Tequila y en marzo de ese año tuvo que renunciar a su candidatura luego de ser víctima de secuestro, presuntamente por parte de Diego Rivera.