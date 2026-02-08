“Amarra al niño": Un sujeto agrede a la madre de un menor presuntamente atacado por pitbulls (Video)

Responsable de perros pitbulls sin correa en parque de Durango. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una madre denunció al dueño de dos perros pitbulls que, según su versión, se abalanzaron repentinamente contra su hijo de cuatro años de edad.

Los perros estaban sin correa en el parque Guadiana, en Durango, y uno intentó morder al niño, quien es autista.

El ataque cesó solo cuando el dueño llamó a los animales, pero luego se negó de forma agresiva a ponerles correa y ante los reclamos de la madre afectada, respondió: “amarra al niño", según consta en un video que la mujer compartió en redes sociales, luego de ser insultada por el responsable de los animales.

Ante la molestia, la mujer compartió el video y pidió conciencia ciudadana y respeto a las normas para evitar tragedias en espacios públicos.



