Azotarán frío, lluvias y vientos fuertes entre el lunes y jueves a las siguientes entidades

El SMN alertó sobre bancos de niebla . Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el 9 y el 12 de febrero continuarán las lluvias y vientos fuertes así como el clima gélido en las madrugadas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del lunes al jueves, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades que tendrán temperaturas bajo cero en las madrugadas y en las que el calor vespertino podría alcanzar hasta 45 grados.

Para el día lunes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional.

En interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango.

Asimismo, persistirán condiciones para la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Por otra parte, canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dicha región, además del sur de México y el estado de Quintana Roo.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas diurnas sobre gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Valle de México

Por la mañana se prevé cielo despejado con bruma, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 10 al jueves 12 de febrero)

El martes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

A su vez, se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Se pronostica que, al final del día la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la vaguada en altura se desplacen hacia Texas, dejando de afectar a México.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

Asimismo, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en estados del sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Un frente frío (número 34) se aproximará e ingresará al noroeste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el lunes 09 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 09 de febrero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 09 de febrero:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California, Baja California Sur, así como costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Martes 10 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chihuahua y Durango.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 11 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Campeche.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco y Colima.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Oaxaca.

Jueves 12 de febrero: