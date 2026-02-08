Juan Ramón de la Fuente se reunió con la comisión bipartidista de congresistas estadunidenses

La comisión bipartidista de congresistas estadunidenses tuvo un encuentro con el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: @USAmbMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de reunirse ayer con diputados y senadores de todos los partidos políticos –incluyendo el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien denunció a los “narcopolíticos que están en México”--, la comisión bipartidista de congresistas estadunidenses tuvo un encuentro con el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según relató el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

La comisión de ocho congresistas –cinco del Partido Republicano y tres del Partido Demócrata--, encabezada por el tejano Michael McCaul, viajó a México para estrechar los vínculos bilaterales en materia de seguridad y de agricultura, especialmente relacionada con el Tratado de Aguas de 1944, un tema esencial para el estado de Texas, del que provenían cinco de los congresistas que integraron la comisión.

Ayer, los congresistas acudieron a la Cámara de Diputados, donde fueron recibidos por diputados y senadores de varios partidos; Ricardo Monreal Ávila, el todopoderoso líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, no atendió a los estadunidenses, alegando que la visita tenía un carácter “no oficial”, y envió en su lugar a sus aliados Pedro Haces Barba y Sergio Gutiérrez Luna.

Aunque la prensa no fue invitada para cubrir el encuentro, “Alito” Moreno dijo, en sus redes sociales, que aprovechó la presencia de los estadunidenses para insistir en su narrativa que denuncia una supuesta “narcodictadura” de Morena, y para hacer un guiño al gobierno estadunidense de Donald Trump, afirmando que “el PRI está a favor de la colaboración y de la cooperación, de que destruyan los carteles del crimen organizado en México”.

El segundo encuentro con Juan Ramón De La Fuente también tuvo lugar a puerta cerrada; hasta la noche de este sábado, solo el embajador Johnson había comunicado acerca del evento, con un mensaje genérico donde resaltó la “estrecha cooperación” entre Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para “avanzar metas compartidos (sic)”.