Salinas Pliego acusó a AMLO y Morena de formar un cártel criminal: "no se irá por las buenas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas una semana después de acordar el pago de más de 32 mil millones de pesos de sus empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el multimillonario Ricardo Salinas Pliego lanzó un largo ataque contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y contra Morena, a los cuales acusó de formar un “cártel criminal” dispuesto a emplear "violencia y fraudes" para permanecer en el poder, y advirtió que el grupo político creado por el tabasqueño "no se irá por las buenas".

Desde su muy activa cuenta de X, a la que utiliza como plataforma para promover su proyecto político, el magnate publicó un amplio mensaje en el cual aseveró que López Obrador “se alió con los narcos en todo el país” para llegar al poder en 2018, después de dos derrotas en las urnas; el presidente de Grupo Salinas sostuvo que las organizaciones criminales “financiaron su movimiento y, durante las elecciones, los delincuentes actuaron como su brazo armado y violento”, y que a cambio el exmandatario implementó su política de “abrazos no balazos”, a la cual equiparó a una “pax narca”.

Ricardo Salinas Pliego, quien fuera un aliado cercano de López Obrador previo a su campaña de 2018 y durante los primeros cinco años de su sexenio, subrayó que el tabasqueño mandó liberar a Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera –durante el llamado “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019--, lo cual representó una “traición a la patria”, y recordó que el entonces presidente realizó ocho visitas a Badiraguato, cuna de algunos de los líderes más poderosos del Cartel de Sinaloa.

“Por eso visitó Badiraguato 8 veces, por eso eliminó la seguridad en las carreteras y la sustituyó por patrullas de cartón, por eso gubernaturas y alcaldías están secuestradas por los delincuentes”, dijo.

Más allá de su campaña personal contra el gobierno federal y contra Morena por el litigio fiscal multimillonario que sus empresas terminaron perdiendo, el tono y el contenido del mensaje de Salinas Pliego hacen eco a la estrategia de un sector de la oposición que busca imponer la narrativa de que Morena está convirtiendo a México en una “narcodictadura” –incluso algunos le agregan “comunista”--, como manera de atraer la atención del presidente estadunidense Donald Trump para que intervenga en el país.

?Apenas el pasado 5 de febrero, un grupo de políticos del PAN y del PRI, así como voces de la oposición más radical –como el productor de televisión Carlos Alazraki o Juan Iván Peña Neder, fundador de México Republicano, una organización que pretende convertirse en una antena del movimiento de Trump en México—viajaron a Washington para una cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) dedicada especialmente al “narco terrorismo”, donde difundieron la idea de que el país está controlado por los grupos criminales.