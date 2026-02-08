sismo

Sismo de 5.7 en Puerto Escondido activa la alerta sísmica en CDMX

Autoridades capitalinas iniciaron el protocolo de seguridad y protección civil.
Nacional
domingo, 8 de febrero de 2026 · 15:52

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sismo de magnitud 5.7 en Puerto Escondido, Oaxaca, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México.

 

 

“Las autoridades aplican el protocolo de revisión por el sismo de magnitud 5.7 que se registró a las 15:42 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca”, informó el Gobierno de México.

 

 

“En un primer corte de las patrullas de las 5 zonas y sobrevuelos: sin novedades relevantes; sin daños o afectaciones relevantes”, tuiteó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

 

 

En Oaxaca también se activaron protocolos de protección civil, informó el gobernador Salomón Jara.

“Acabamos de registrar un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido. Hemos activado los protocolos de Protección Civil de manera inmediata para evaluar posibles afectaciones en las ocho regiones. Seguiremos informando”.

 

De acuerdo con un comunicado, 

(En unos momentos más información)

