Sismo de 5.7 en Puerto Escondido activa la alerta sísmica en CDMX

sismo
Sismo de 5.7 en Puerto Escondido activa la alerta sísmica en CDMXAutoridades capitalinas iniciaron el protocolo de seguridad y protección civil.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sismo de magnitud 5.7 en Puerto Escondido, Oaxaca, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México.
Preliminar: SISMO Magnitud 5.7 Loc 19 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:10 Lat 15.98 Lon -96.94 Pf 10 km pic.twitter.com/J0BLXFQAwt— Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 8, 2026
“Las autoridades aplican el protocolo de revisión por el sismo de magnitud 5.7 que se registró a las 15:42 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca”, informó el Gobierno de México.
Las autoridades aplican el protocolo de revisión por el sismo de magnitud 5.7 que se registró a las 15:42 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca. pic.twitter.com/yEOluv3e5N— Gobierno de México (@GobiernoMX) February 8, 2026
Autoridades capitalinas iniciaron el protocolo de seguridad y protección civil.
#CiudadSegura | Tras la activación de la #AlertaSísmica, se inicia el protocolo de seguridad y protección civil con el sobrevuelo de #Cóndores. — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 8, 2026
“En un primer corte de las patrullas de las 5 zonas y sobrevuelos: sin novedades relevantes; sin daños o afectaciones relevantes”, tuiteó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Primer corte de las patrullas de las 5 zonas y sobrevuelos: sin novedades relevantes; sin daños o afectaciones relevantes. pic.twitter.com/nQEZOldzEZ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 8, 2026
En Oaxaca también se activaron protocolos de protección civil, informó el gobernador Salomón Jara.
“Acabamos de registrar un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido. Hemos activado los protocolos de Protección Civil de manera inmediata para evaluar posibles afectaciones en las ocho regiones. Seguiremos informando”.
Acabamos de registrar un sismo de magnitud preliminar 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido.
Hemos activado los protocolos de Protección Civil de manera inmediata para evaluar posibles afectaciones en las ocho regiones. Seguiremos informando. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 8, 2026
De acuerdo con un comunicado,
(En unos momentos más información)