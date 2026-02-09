Adultos mayores con credencial INAPAM podrÃ¡n viajar con descuento o gratis en 2026

La credencial INAPAM permite acceder a beneficios de transporte en distintas regiones del paÃ­s.. Foto: Archivo/ X @fchiguil

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Las personas adultas mayores de 60 aÃ±os o mÃ¡s que cuenten con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrÃ¡n acceder durante 2026 a descuentos de hasta 50% y gratuidad en distintos servicios de transporte en MÃ©xico, de acuerdo con informaciÃ³n oficial publicada por el gobierno federal.

El beneficio forma parte del Directorio de Beneficios Transporte Enero 2026, difundido por el INAPAM, en el que se enlistan los convenios vigentes con empresas de transporte terrestre y sistemas pÃºblicos urbanos. La aplicaciÃ³n del descuento o del acceso sin costo estÃ¡ condicionada a la presentaciÃ³n de la credencial vigente.

Lo que deben tomar en cuenta los adultos mayores al usar el beneficio en 2026

El descuento o la gratuidad aplican Ãºnicamente al presentar la credencial INAPAM vigente.

En autobuses de larga distancia, el beneficio puede estar sujeto a disponibilidad de asientos con tarifa preferencial.

Las tarifas con descuento no son acumulables con promociones especiales de las empresas.

En transporte urbano, la gratuidad depende de disposiciones locales y del tipo de sistema.

El directorio oficial puede actualizarse durante el aÃ±o, por lo que se recomienda revisar la versiÃ³n vigente antes de viajar.

Autobuses forÃ¡neos con descuento del 50 % para personas adultas mayores

El INAPAM informÃ³ que durante 2026 continÃºan los convenios que permiten a las personas adultas mayores viajar con descuento del 50 % en autobuses forÃ¡neos que operan rutas interestatales y regionales.

El descuento se aplica al momento de adquirir el boleto en taquilla o en plataformas digitales, siempre que se muestre la credencial INAPAM. Cada empresa define las condiciones operativas, como horarios y nÃºmero de asientos disponibles con tarifa reducida, conforme a lo establecido en el convenio.

Las autoridades precisan que el beneficio se mantiene vigente durante todo el aÃ±o y que su aplicaciÃ³n depende de que la credencial se encuentre en buen estado y con datos legibles.

Transporte pÃºblico gratuito en Ciudad de MÃ©xico y zonas conurbadas

AdemÃ¡s de los descuentos en transporte terrestre, las personas adultas mayores con credencial INAPAM podrÃ¡n viajar sin costo en varios sistemas de transporte pÃºblico urbano durante 2026, principalmente en la Ciudad de MÃ©xico y zonas conurbadas.

Entre los sistemas que mantienen este beneficio se encuentran el Metro, MetrobÃºs, TrolebÃºs, Red de Transporte de Pasajeros, Tren Ligero y CablebÃºs, conforme a las disposiciones locales vigentes. El acceso gratuito aplica durante todo el horario de servicio y no requiere trÃ¡mites adicionales.

Para hacer vÃ¡lido el beneficio, las personas usuarias deben mostrar su credencial INAPAM al ingresar o cuando el personal lo solicite.

Requisitos para tramitar y usar la credencial INAPAM

La credencial INAPAM se tramita de forma gratuita en mÃ³dulos del instituto o de la SecretarÃ­a de Bienestar. Para obtenerla se requiere tener 60 aÃ±os cumplidos, identificaciÃ³n oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y fotografÃ­as tamaÃ±o infantil.

Una vez emitida, la credencial puede utilizarse de inmediato para acceder a los beneficios de transporte y a otros descuentos incluidos en el directorio nacional.

Alcance nacional de los beneficios de transporte en 2026

El INAPAM seÃ±alÃ³ que los beneficios de transporte tienen alcance nacional, aunque su aplicaciÃ³n puede variar segÃºn la entidad federativa y el tipo de servicio. En algunos estados existen convenios adicionales con transporte local o regional que ofrecen tarifas preferenciales a personas adultas mayores.

El directorio actualizado se encuentra disponible en el portal oficial del instituto y concentra la informaciÃ³n sobre empresas participantes, condiciones y vigencia de los beneficios para 2026.