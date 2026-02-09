CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Por tercera ocasiÃ³n, un juez federal aplazÃ³ la audiencia en la que la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR) imputarÃ­a al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el delito de peculado por un supuesto desvÃ­o de fondos federales por 5 millones de pesos.

Esto, debido a que los abogados del exmandatario estatal no comparecieron a la diligencia por razones de salud, por lo que el juez de control, Gustavo Aquiles VillaseÃ±or fijÃ³ para el prÃ³ximo jueves a las 9:15 horas para realizar la audiencia inicial y le designÃ³ un abogado de oficio.

Fuentes federales confirmaron que dos integrantes del equipo legal se presentaron en la audiencia y solicitaron al juez el diferimiento de la misma, debido a que los abogados que encabezan la defensa se encuentran imposibilitados para comparecer por motivos de salud pues uno de ellos estÃ¡ hospitalizado por un tumor en el pÃ¡ncreas y el otro por una infecciÃ³n renal.

La FGR considerÃ³ que, al tratarse de la tercera ocasiÃ³n en la que intenta, sin Ã©xito, imputar al exgobernador, este y su defensa estÃ¡n ejerciendo prÃ¡cticas dilatorias.

Javier Duarte se encuentra interno en el Reclusorio Norte purgando una condena de 9 aÃ±os de prisiÃ³n por asociaciÃ³n delictuosa y lavado de dinero, misma que concluye el prÃ³ximo 15 de abril.

Si el juez Aquiles VillaseÃ±or lo vincula a proceso por este nuevo cargo que la FGR busca imputarle, es probable que tenga que enfrentar su proceso en prisiÃ³n por haber estado prÃ³fugo de la justicia y porque no tiene domicilio en la Ciudad de MÃ©xico.