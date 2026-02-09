Javier Duarte
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Por tercera ocasiÃ³n, un juez federal aplazÃ³ la audiencia en la que la FiscalÃa General de la RepÃºblica (FGR) imputarÃa al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el delito de peculado por un supuesto desvÃo de fondos federales por 5 millones de pesos.
Esto, debido a que los abogados del exmandatario estatal no comparecieron a la diligencia por razones de salud, por lo que el juez de control, Gustavo Aquiles VillaseÃ±or fijÃ³ para el prÃ³ximo jueves a las 9:15 horas para realizar la audiencia inicial y le designÃ³ un abogado de oficio.
Fuentes federales confirmaron que dos integrantes del equipo legal se presentaron en la audiencia y solicitaron al juez el diferimiento de la misma, debido a que los abogados que encabezan la defensa se encuentran imposibilitados para comparecer por motivos de salud pues uno de ellos estÃ¡ hospitalizado por un tumor en el pÃ¡ncreas y el otro por una infecciÃ³n renal.
La FGR considerÃ³ que, al tratarse de la tercera ocasiÃ³n en la que intenta, sin Ã©xito, imputar al exgobernador, este y su defensa estÃ¡n ejerciendo prÃ¡cticas dilatorias.
Javier Duarte se encuentra interno en el Reclusorio Norte purgando una condena de 9 aÃ±os de prisiÃ³n por asociaciÃ³n delictuosa y lavado de dinero, misma que concluye el prÃ³ximo 15 de abril.
Si el juez Aquiles VillaseÃ±or lo vincula a proceso por este nuevo cargo que la FGR busca imputarle, es probable que tenga que enfrentar su proceso en prisiÃ³n por haber estado prÃ³fugo de la justicia y porque no tiene domicilio en la Ciudad de MÃ©xico.