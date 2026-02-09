Así reaccionó Sheinbaum al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la presidenta Claudia Sheinbaum fue “muy interesante” la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, en la que destacó su participación en español y mencionar a todos los países de América en un país gobernado por Donald Trump, quien ha manejado una política antimigratoria.

De su opinión sobre el espectáculo, dijo: “Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano”.

Agregó que “menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano”.