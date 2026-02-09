Así reaccionó Sheinbaum al espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny
Así reaccionó Sheinbaum al espectáculo de Bad Bunny en el Super BowlLa presidenta resaltó el significado de la última canción del puertorriqueño en el país gobernado por Trump
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la presidenta Claudia Sheinbaum fue “muy interesante” la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, en la que destacó su participación en español y mencionar a todos los países de América en un país gobernado por Donald Trump, quien ha manejado una política antimigratoria.
Muchos símbolos y, en efecto, el mejor antídoto contra el odio, es el amor”, expresó la mandataria mexicana.
De su opinión sobre el espectáculo, dijo: “Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano”.
Agregó que “menciona todos los países, al final de la canción, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, está hablando del continente americano”.