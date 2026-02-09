Confirman hackeo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) confirmó que sus sistemas fueron hackeados el pasado 30 de enero, aunque aseveró que la información sustraída corresponde “a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público”.

En un comunicado, la institución, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció que registró “un incidente de seguridad de la información”, por lo que activó “los protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, así como los planes de contingencia y continuidad del negocio”.

El boletín de la CNSF contrasta con la versión que ofreció la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el pasado 30 de enero, cuando rechazó que 25 instituciones federales fueran víctimas de hackeo, como se informó en redes sociales.

“No se trató de una vulneración de la infraestructura de las autoridades”, planteó la ATDT en ese momento, y recalcó que “son centralmente sistemas obsoletos, desarrollados y administrados por privados para las entidades federativas”.