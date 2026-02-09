Otras Noticias
EU ya tiene una lista de 60 minerales estratÃ©gicos que considerarÃ¡ en el plan que busca con MÃ©xico para asegurar el suministro de materiales crÃticos como litio y cobre, buscando reducir la dependencia de China. El acuerdo, impulsado por Trump, implicarÃ¡ ajustes en regulaciones mineras.
Organizaciones civiles denuncian que el ayuntamiento aplica operativos para retirar a personas en situaciÃ³n de calle, migrantes y limpiaparabrisas del Centro HistÃ³rico, sin ofrecer soluciones integrales ni programas de apoyo.