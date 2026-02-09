Estrategia de Guadalajara ante el Mundial: ocultar la pobreza en espacios públicos

GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- A poco más de cuatro meses del arranque del Mundial de Futbol en Guadalajara y otras sedes del país, en el Centro Histórico de la ciudad comenzó el desplazamiento de personas que están en la vía pública. Músicos urbanos, limpiaparabrisas, personas en situación de calle y migrantes que suelen estar en el primer cuadro y en las principales avenidas del centro tapatío confirmaron que han sido “presionados” o “invitados” para dejar esos espacios.

La “preparación” de Guadalajara como sede del Mundial de Futbol ya empezó a modificar el uso del espacio público en el Centro Histórico. En la esquina de la avenida Juárez y la calle Galeana, uno de esos cambios se refleja en Argenis, un joven saxofonista que desde hace más de un año toca en ese punto para sostener sus estudios universitarios y que ahora enfrenta la posibilidad de ser retirado por inspectores municipales.

Hace unos días, personal del ayuntamiento de Guadalajara le notificó que no podría continuar en el lugar durante el Mundial. La advertencia vino acompañada de una condición: si lograba reunir más de mil firmas ciudadanas, su caso podría ser revisado y, eventualmente, autorizado para seguir tocando incluso durante los días del evento deportivo.

Desde entonces, junto a su estuche de saxofón ya no sólo hay un letrero en el que explica que la música le permite pagar la universidad, sino varias hojas con una solicitud directa a los peatones: firmar para evitar que lo retiren del Centro.

“Los inspectores me retiraron la semana pasada. Después conseguí dos semanas de tolerancia para juntar las firmas. Con eso espero que me den el permiso que solicité desde enero del año pasado”, relató el músico, mientras tocaba frente al paso constante de visitantes y transeúntes.

Argenis estudia cine en Guadalajara. Es originario de Irapuato, Guanajuato, y vive solo en la ciudad. Explica que la música no es un complemento, sino su única fuente de ingreso.

“El día que no trabajo es el día que no como. La carrera es cara y, siendo foráneo, no puedo darme el lujo de dejar de tocar”, dijo.

El domingo pasado decenas de personas se detuvieron a escucharlo. Mientras interpretaba “Imagine” y después el “Ave María”, algunos dejaron monedas, otros leyeron los letreros y firmaron. En pocos días reunió más de mil apoyos ciudadanos.

Con esas hojas el joven saxofonista planea acudir al ayuntamiento de Guadalajara para solicitar que se le permita continuar como artista urbano en el Centro Histórico. Su caso se suma a otros reportes de músicos, limpiaparabrisas y personas en situación de calle que denuncian desplazamientos y restricciones en el primer cuadro de la ciudad, en medio de los preparativos para el Mundial.

El reordenamiento urbano previo a eventos internacionales vuelve a colocar en el centro del debate una práctica recurrente: ocultar la pobreza y expulsar del espacio público a quienes no encajan en la imagen que las autoridades buscan proyectar.

Limpia en el Centro Histórico

La representante de la asociación civil Amigos Trabajando en los Cruceros, Otilia Arellano, denunció que las autoridades municipales están llevando a cabo acciones para “esconder la pobreza” en el primer cuadro de Guadalajara, como parte de la preparación para el Mundial.

La entrevistada explicó que, a diferencia de operativos aplicados en otros eventos internacionales realizados en Guadalajara —cuando las autoridades retiraban a la fuerza a las personas en camionetas oficiales—, en esta ocasión se implementa una estrategia distinta: disuadir o generar miedo para que las personas en situación de calle se retiren del primer cuadro de la ciudad.

“Esto nosotros le llamamos esconder la pobreza, violando los derechos de las personas que están en situación de calle, porque no tienen ni siquiera un albergue permanente que ofrecerles o un proyecto para integrarlos, a ellos y a sus familias, a la sociedad. Ahorita quieren quitar todo lo que se vea feo, principalmente en el primer cuadro de Guadalajara, por los turistas”, señaló.

Reclamó la ausencia de soluciones integrales y cuestionó que la ayuda se limite a ofrecer un lonche, una cobija y café o té, lo que, dijo, no representa una solución real ni integra a las personas a la sociedad.

De acuerdo con Arellano, existe un incremento significativo en el número de personas en situación de calle en Guadalajara, particularmente a partir de la pandemia de 2020. Estima que la población en esta condición aumentó 50% desde entonces.

La activista sostiene que estas medidas vulneran los derechos de las personas en situación de calle, ya que no se les ofrecen albergues adecuados ni programas de integración social o familiar. Critica que las autoridades no comprenden la complejidad del fenómeno y, por ello, no implementan proyectos estructurados de atención.

La representante de Amigos Trabajando en los Cruceros indicó que el único albergue disponible es el de CADIPSI (Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia), el cual, señaló, no ofrece una solución integral. “CADIPSI los acepta un día, dos o a lo mejor tres meses. Pero nada más: llegas en la noche, te bañas, cenas, te duermes y al otro día temprano vas para afuera. Esa no es la ayuda para nosotros”, explicó.

Arellano destacó que existen diversos perfiles de indigencia, pero que las autoridades sólo “aceptan” y se enfocan en uno: personas que no consumen drogas, que conservan sus facultades mentales y que no padecen enfermedades ni discapacidades. Señaló que la realidad es más compleja y que los perfiles han aumentado, incluyendo personas con enfermedades mentales —algunas de nacimiento—, con adicciones y adultos mayores.

La activista informó que el desplazamiento de personas del Centro Histórico ya está en marcha y refirió que policías a bordo de patrullas eléctricas son quienes se encargan de ahuyentar a las personas en situación de calle de la zona.

Mencionó casos específicos en cruceros de avenidas como Enrique Díaz de León e Hidalgo, así como en calles como Corona y Juárez, donde limpiaparabrisas y artistas urbanos han sido retirados por la policía, bajo el argumento de supuestos ilícitos en la zona y con la advertencia de que si no se mueven podrían ser incriminados.

Añadió que las personas desplazadas del Centro Histórico se trasladan a colonias cercanas, como las inmediaciones de avenida Federalismo y el parque Botánico, frente al Hospital Civil, donde vecinos los reportan a la policía, lo que genera un ciclo constante de desplazamiento.

Arellano expresó especial preocupación por los adultos mayores en situación de calle, ya que no existen albergues ni casas de descanso gratuitas para ellos. También subrayó la falta de atención especializada para personas con enfermedades mentales, quienes no siempre tienen la capacidad de decidir por sí mismas acudir a un albergue.

Concluyó con un llamado al gobierno para que, antes de implementar operativos, estudie a fondo la problemática social de las personas en situación de calle y pobreza, y desarrolle un proyecto que respete sus derechos a la vivienda, al buen trato y a la salud.

“Antes de esta marginación que están haciendo deberían estudiar bien la problemática social de las personas en situación de calle y pobreza y plantear un proyecto. Si pueden arreglar las calles con muchísimo dinero, millones, ¿qué no podrían hacer por los seres humanos?, que también son muy importantes”, puntualizó.

Alcaldesa niega “limpiezas sociales”

Sobre el tema, la postura de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, ha sido negar que exista un desplazamiento social. Cuando ha sido cuestionada, sostiene que buscan equilibrar la imagen de “orden” que exige la FIFA para el Mundial 2026 con una narrativa de “corresponsabilidad” y “cuidados”.

Ante el temor de “limpiezas sociales” —retiros forzados de personas— con motivo del Mundial, la administración municipal prometió establecer una línea de asistencia social y rechazó que vaya a aplicar operativos coercitivos contra personas en situación de calle.

“Los reportes que nosotros tenemos no muestran que haya un incremento. Lo que se ha hecho es una operación permanente por parte del DIF y del área de combate a la desigualdad. Se ha estado trabajando con todos los mecanismos. El municipio dispone del refugio de CADIPSI, que es para personas en situación de calle. Se puede decir que estamos trabajando en este tema desde el primer día”, respondió la alcaldesa cuando se le preguntó sobre el asunto en agosto pasado.

La postura oficial, en la que coinciden la Procuraduría Social y el DIF Guadalajara, es que no se retirará a nadie por la fuerza del Centro Histórico. La estrategia consiste en una política de invitación, mediante brigadas que buscan canalizar a personas en situación de calle y migrantes hacia la red de albergues y comedores del DIF.

En cuanto al comercio informal, el ayuntamiento sostiene que aplicará regulación y no eliminación. La presidenta municipal ha señalado que “conoce el valor del comercio” —al recordar que su familia fue comerciante en San Juan de Dios—, pero insiste en que el Centro Histórico debe mantenerse “ordenado y limpio”.

Se mantiene el plan de reubicar a comerciantes ambulantes en mercados municipales y corredores autorizados, con el objetivo de liberar plazas del centro tapatío como Liberación, Fundadores y Tapatía, que fueron o están siendo remodeladas de cara al evento. De hecho, los boleros no regresaron a su ubicación original en la plaza Liberación y fueron reubicados en las orillas de la plancha de este espacio público.

Delgadillo ha insistido en que el desorden en la vía pública, asociado en algunos casos al comercio informal, representa uno de los principales retos. En respuesta, el municipio desplegó el Escuadrón de la Limpieza, con la instrucción de “mantener el primer cuadro impecable las 24 horas”.

