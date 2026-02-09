Hallan en fosa a cinco de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

Resguardo en la Fiscalía de Sinaloa al ser entregados los cuerpos de los mineros. Foto: Diana Robles / Cuartoscuro

CULIACÁN, Sin. (apro). - La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que son 10 cuerpos los encontrados en una fosa clandestina en El Verde, poblado perteneciente a Concordia que colinda con Mazatlán. El hallazgo se registró el jueves 5 y desde entonces la información ha fluido muy poco debido al hermetismo que se ha manejado en el caso.

En un comunicado, la FGR señala que de los 10 cuerpos encontrados cinco corresponden al grupo de mineros de Vizsla Silver Corp privados de la libertad en Pánuco, Concordia.

Este crimen provocó la movilización de autoridades federales desde el 1 de febrero y el jueves 5 el hallazgo de esta fosa en la cual, según sospechas de grupos de madres buscadoras, podrían haber muchos más cuerpos.

Según el comunicado, las víctimas identificadas son de Zacatecas en dos casos, así como uno de Chihuahua, de Sonora y Guerrero.

Por este caso ya hay cuatro personas detenidas quienes están a disposición del ministerio público federal para continuar conforme a los procesos correspondientes.

La desaparición de los trabajadores ocurrió mientras se dirigían a laborar a los yacimientos minerales que fueron concesionados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp.

El presidente de la empresa, Michael Konnert, envió sus condolencias a las familias de los trabajadores cuyas identidades ya fueron verificadas.

“Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad de la Concordia. Nuestros esfuerzos permanecen en la localización con vida de quienes continúan desaparecidos en el acompañamiento a sus familias”, señaló.