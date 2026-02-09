Nuevo apoyo alimentario en el Edomex para hombres y mujeres de 18 a 64 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno del Estado de México puso en marcha un programa social que contempla apoyos para hombres y mujeres de entre 18 y 64 años que enfrentan carencia por acceso a alimentos nutritivos y de calidad. El apoyo forma parte del Programa de Desarrollo Social Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026, cuyas reglas de operación fueron publicadas en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 30 de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, el programa es operado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y está dirigido a población que reside en la entidad y presenta algún grado de desnutrición o inseguridad alimentaria. El rango de edad cubre desde los 2 hasta los 64 años, lo que incluye a personas jóvenes y adultas que anteriormente no contaban con un apoyo específico de este tipo.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

A quién está dirigido el programa estatal

Las reglas de operación establecen que el programa está enfocado en personas que viven en condiciones de vulnerabilidad alimentaria. En el caso de hombres y mujeres de 18 a 64 años, el apoyo se otorga a quienes acrediten carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, conforme a los criterios definidos por el DIF estatal.

El programa considera como población objetivo a habitantes de los municipios del Estado de México, sin distinción de zona urbana o rural, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. La autoridad señala que la selección de beneficiarios depende de la disponibilidad presupuestal y de la evaluación de la situación alimentaria de cada solicitante.

Qué tipo de apoyo se otorga

El apoyo consiste principalmente en la entrega de paquetes alimentarios, los cuales pueden otorgarse de una hasta seis ocasiones durante el ejercicio fiscal, de acuerdo con la capacidad operativa del programa. Estos paquetes están diseñados para contribuir a la alimentación básica de las personas beneficiarias.

Además de la entrega de alimentos, el programa contempla acciones complementarias de orientación alimentaria, que incluyen información sobre hábitos de alimentación y temas relacionados con la salud. Estas actividades buscan reforzar el objetivo de mejorar el acceso a alimentos nutritivos entre la población atendida.

Las reglas de operación precisan que el apoyo es gratuito y no implica intermediarios, ya que es financiado con recursos públicos del gobierno estatal.

Requisitos para personas de 18 a 64 años

Para acceder al apoyo, los hombres y mujeres dentro de este rango de edad deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y sociales. Entre los principales se encuentran:

Residir en alguno de los municipios del Estado de México.

Tener entre 18 y 64 años de edad al momento de la solicitud.

Presentar condición de carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad.

Llenar el formato de registro correspondiente que determine la autoridad.

En cuanto a la documentación se solicita:

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente.

La autoridad puede requerir información adicional para acreditar la situación de vulnerabilidad alimentaria.

Cómo y dónde se realiza el registro

El proceso de incorporación al programa se realiza conforme a las convocatorias que emita el DIF del Estado de México, ya sea a través de módulos de atención en los municipios o mediante mecanismos que definan las autoridades estatales. Las reglas de operación señalan que los registros se abrirán de manera gradual y conforme a la disponibilidad presupuestal.

En algunos municipios se han habilitado periodos de registro específicos durante febrero de 2026, mientras que en otros se prevé la apertura de convocatorias en fechas posteriores. Las autoridades recomiendan a la población interesada mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por el DIF estatal y por los ayuntamientos.

Publicación oficial y vigencia del apoyo

El Programa Nutrición y Bienestar Familiar DIFEM 2026 cuenta con sustento normativo, al haber sido publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 30 de enero de 2026. En ese documento se detallan los objetivos, la población objetivo, los requisitos y el tipo de apoyos que se otorgan.

El programa tiene vigencia durante el ejercicio fiscal 2026 y sustituye esquemas anteriores de apoyo alimentario que operaban bajo otras denominaciones. Las autoridades estatales señalan que el objetivo es fortalecer la atención a personas en situación de carencia alimentaria dentro del rango de edad productiva.