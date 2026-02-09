Por segunda semana, Alcalde Luján carga contra Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, insistió hoy en la ventaja que presuntamente tiene Morena en Nuevo León, entidad gobernada por Samuel García, emanado de Movimiento Ciudadano (MC).

Apenas la semana pasada, durante una gira por dicha entidad federativa, la líder morenista lanzó severas críticas al mandatario estatal por el presunto uso de recursos públicos para promover su imagen a fin de buscar la Presidencia de la República en 2030.

Hoy lo hizo a través de una encuesta en la que Morena aparece con 33.5% de las preferencias, dejando apenas en 17.7% a MC.

“En Nuevo León nuestro movimiento se encuentra más fuerte y unidad que nunca y cuenta con el apoyo y la confianza del pueblo”, escribió en su cuenta de X.

El gráfico que acompañó el post, incluye las preferencias para el PAN (16.5%), el PRI (14.1% y el resto de los partidos (PVEM y PT) con 2.5% y 2.2% respectivamente.

“Muy pronto esas grandiosas tierras norteñas dirán adiós a la frivolidad y la corrupción de sus malos gobiernos”, agregó la dirigente morenista.

El próximo año, Nuevo León tendrá elecciones de gobernador, siendo uno de los estados en el que Morena no ha logrado obtener triunfos significativos.