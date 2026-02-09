Profeco: casas de empeÃ±o, reglas clave que deben conocer los consumidores

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La ProcuradurÃ­a Federal del Consumidor (Profeco) difundiÃ³ lineamientos dirigidos a personas que utilizan casas de empeÃ±o como opciÃ³n de financiamiento inmediato. La dependencia aclarÃ³ reglas clave que rigen estos establecimientos con el objetivo de que los consumidores conozcan sus derechos, entiendan las condiciones de los contratos y eviten la pÃ©rdida de dinero o de los bienes entregados en garantÃ­a.

La Profeco explicÃ³ que las casas de empeÃ±o operan mediante un contrato mercantil de mutuo con interÃ©s y garantÃ­a prendaria. Bajo este esquema, el consumidor entrega un bien mueble a cambio de un prÃ©stamo por un plazo determinado. Durante ese periodo, el objeto permanece resguardado por la casa de empeÃ±o y puede ser recuperado si se cubre el monto prestado, los intereses y los cargos establecidos en el contrato.

La autoridad federal seÃ±alÃ³ que estos contratos no son negociables en lo individual, por lo que es indispensable que los consumidores revisen cada clÃ¡usula antes de firmar. IndicÃ³ que los establecimientos deben contar con un contrato de adhesiÃ³n registrado ante la Profeco, lo que permite que su contenido estÃ© sujeto a supervisiÃ³n y sea exigible en caso de controversias.

Profeco aclara quÃ© reglas deben cumplir las casas de empeÃ±o

La dependencia informÃ³ que todas las casas de empeÃ±o estÃ¡n obligadas a proporcionar informaciÃ³n clara, veraz y comprobable sobre las condiciones del servicio. Esto incluye el avalÃºo del bien, el porcentaje del prÃ©stamo otorgado, la tasa de interÃ©s, las comisiones y el plazo para el pago.

De acuerdo con la Profeco, el consumidor tiene derecho a recibir una copia del contrato y del comprobante de empeÃ±o, documentos que deben conservarse durante toda la vigencia del prÃ©stamo. TambiÃ©n precisÃ³ que el establecimiento no puede modificar las condiciones pactadas sin el consentimiento expreso del usuario.

InformaciÃ³n clave que Profeco recomienda verificar antes de empeÃ±ar

Que la casa de empeÃ±o cuente con contrato de adhesiÃ³n registrado ante Profeco.

Que el avalÃºo del bien y el monto del prÃ©stamo estÃ©n claramente especificados.

Que los intereses, comisiones y cargos por almacenaje o seguro se encuentren desglosados.

Que el plazo para el pago y las condiciones de renovaciÃ³n estÃ©n indicados por escrito.

Que el contrato seÃ±ale quÃ© ocurre con el bien en caso de no recuperar el empeÃ±o.

La Profeco indicÃ³ que comparar entre distintas casas de empeÃ±o permite identificar diferencias en tasas de interÃ©s y montos de prÃ©stamo, lo que puede influir en el costo final del financiamiento.

QuÃ© sucede si el consumidor no paga o no renueva el contrato

La ProcuradurÃ­a explicÃ³ que, si el consumidor no cubre el pago en el plazo establecido ni solicita una renovaciÃ³n conforme a lo pactado, la casa de empeÃ±o puede disponer del bien. En la mayorÃ­a de los contratos, esto implica la venta del objeto para recuperar el prÃ©stamo otorgado.

La autoridad aclarÃ³ que las casas de empeÃ±o no estÃ¡n obligadas a entregar al consumidor alguna ganancia adicional si el bien se vende por un monto superior al prÃ©stamo, salvo que el contrato lo establezca expresamente. Por ello, recomendÃ³ revisar con atenciÃ³n esta clÃ¡usula antes de firmar.

Reglas sobre renovaciones y pagos en casas de empeÃ±o

La Profeco seÃ±alÃ³ que las renovaciones permiten extender el plazo del prÃ©stamo mediante el pago de intereses y comisiones acumuladas. Sin embargo, advirtiÃ³ que este mecanismo incrementa el costo total del empeÃ±o. La dependencia recomendÃ³ evaluar si la renovaciÃ³n es conveniente y evitar realizar mÃºltiples extensiones que dificulten la recuperaciÃ³n del bien.

TambiÃ©n indicÃ³ que los pagos deben realizarse conforme a las fechas y montos establecidos en el contrato, y que cualquier comprobante de pago debe ser conservado por el consumidor.

QuÃ© hacer ante irregularidades, segÃºn Profeco

La Profeco informÃ³ que, si un consumidor detecta cobros no acordados, incumplimiento de contrato o problemas con la devoluciÃ³n del bien, puede presentar una queja ante la instituciÃ³n. Para iniciar el proceso, es necesario contar con el contrato, el comprobante de empeÃ±o y una identificaciÃ³n oficial.

La dependencia reiterÃ³ que su funciÃ³n es orientar y conciliar entre las partes, y recordÃ³ que el empeÃ±o es un servicio regulado que debe apegarse a las disposiciones de protecciÃ³n al consumidor vigentes.