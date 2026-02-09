A puerta cerrada y en sesión exprés, nombran a Marisol Rodríguez alcaldesa interina de Tequila

TEQUILA, Jal, (apro)- Este domingo por la noche, a puerta cerrada, con acceso restringido y bajo la vigilancia de la Policía Estatal, se realizó la sesión de pleno del ayuntamiento de Tequila en la que se nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina, tras la detención del alcalde Diego N. Desde la tarde circuló la versión de que sería designada; sin embargo, ella descartó haber llegado al cargo mediante un acuerdo cupular.

La sesión se llevó a cabo de forma cerrada. Solo se permitió el ingreso a las personas que se encontraban en una lista previamente definida; el acceso fue controlado por elementos de la Policía Estatal. El área de Comunicación Social únicamente permitió el ingreso a reporteros de una televisora.

La sesión fue exprés. En menos de 17 minutos se concretó el nombramiento; Marisol Rodríguez tomó protesta a los 13 minutos. Ya llevaba preparado su discurso, en el que pidió respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso para sus excompañeros detenidos.

Queremos ser absolutamente claros y manifestarlo. Por última vez, los hechos acontecidos en el municipio se resolverán en los tribunales con plena confianza en que se respetará el debido proceso y la presunción de su inocencia”, manifestó tras rendir protesta.

Solo al concluir la sesión se permitió el acceso a los medios de comunicación. En entrevista, la alcaldesa interina afirmó que su gestión será autónoma y ajena al grupo del exalcalde, aunque se le señala como cercana a Juan Gabriel Toribio Villarreal, exdirector de Catastro, detenido junto con el alcalde.

Marisol Rodríguez negó la existencia de cobros de extorsión a compañías tequileras: “No había ninguna extorsión, yo desconozco”.

Marisol Rodríguez Rivera, la alcaldesa interina, expresó sentirse “feliz y tranquila”, y se comprometió a hacer lo mejor para Tequila. Reconoció la necesidad de cambios y la importancia de definir a las personas que ocuparán las áreas intervenidas por la Federación, como Catastro y Obras Públicas. Aunque no pudo precisar las fechas de los nombramientos, aseguró que estos serán coordinados con los regidores y que buscará su aportación en las decisiones importantes.

Rodríguez Rivera afirmó que su designación fue por votación de sus compañeros y negó haber filtrado información sobre su nombramiento. Se dijo capaz de resolver los problemas de Tequila, pese a los nervios y las tensiones. En cuanto a las presuntas extorsiones a comerciantes y tequileras, la alcaldesa interina se comprometió a dialogar para llegar a acuerdos.

Sobre la “limpia” en el ayuntamiento, Rodríguez Rivera indicó que analizará qué temas deben ser “limpiados” y que seguirá trabajando con las personas. Negó cualquier influencia de Toribio, exdirector de Catastro, en su gobierno, afirmando ser “totalmente independiente”, aunque reconoció que es su amigo. Anunció que sus primeras actividades serán atender a la ciudadanía a partir de las 9:00 de la mañana. Respecto a la reincorporación de regidores y del síndico, la alcaldesa interina afirmó que “es su derecho” y que se estará revisando.

La designación de Marisol como alcaldesa interina en Tequila generó diversas reacciones entre actores políticos locales, evidenciando divisiones y preocupaciones sobre la continuidad de las prácticas administrativas anteriores. Regidoras de oposición e independientes expresaron desilusión por el nombramiento, al considerar que representa una continuidad de la misma forma de gobierno.

La regidora Alondra Romero, del PRI, expresó su desacuerdo con la designación de Lorena, al argumentar que la nueva alcaldesa interina “seguía y aprobaba las prácticas del anterior presidente”. Romero manifestó su preocupación de que esta decisión no brinde certeza a la ciudadanía sobre un cambio real y teme una continuidad de las prácticas previas. También criticó la sesión de cabildo, realizada un domingo por la noche y a puerta cerrada, calificándola como una repetición de las “mismas prácticas” que no dan certeza de un cambio.

Romero señaló que la cercanía de Lorena con el círculo del presidente municipal no le sorprendió y que la sesión a puerta cerrada, pese a ser pública, es una muestra de que las prácticas no han cambiado. En cuanto a los futuros cambios en el gabinete —como Tesorería, Jefatura de Gabinete, Catastro y Obras Públicas— subrayó la importancia de que los cargos sean ocupados por personas preparadas y originarias del municipio.

Romero expresó su expectativa de que se integre Fernando Contreras, el síndico electo, para lograr un equilibrio en el cabildo.

Sobre el comisario, Romero informó que será designado por el gobierno del estado, en conjunto con la Federación. La regidora reconoció el descontento ciudadano en redes sociales y en las calles, pero llamó a la serenidad y otorgó a la presidenta interina el beneficio de la duda por dos meses, el periodo que establece la ley para el interinato. En caso de que persistan las malas prácticas, aseguró que continuará alzando la voz.

Por su parte, la regidora de Morena, Luz Elena Aguirre, manifestó su tristeza por la designación, al considerarla una “extensión de lo mismo” y no una promesa de algo nuevo. No obstante, dijo vislumbrar una “luz en el túnel” y expresó su esperanza de que las cosas cambien. Enfatizó la necesidad de remover a los titulares de puestos clave como el contralor, el tesorero, el juez municipal y el secretario general.

Aguirre confirmó que el tesorero, Julio César Limón Trigueros lleva varias semanas sin presentarse a trabajar y que cuenta con una orden de aprehensión. Anunció que en los próximos días solicitarán una sesión de cabildo para abordar estos temas urgentes. La regidora expresó su satisfacción por la ausencia del jefe de gabinete, a quien calificó como un “terrible elemento” que causó mucho daño, y le atribuyó las mismas acusaciones que al presidente municipal, al señalar que era quien “operaba la mayoría de las cosas”.

Aguirre abordó la percepción de que la designación de una mujer busca “acallar las voces de las mujeres”, al señalar que la sororidad pierde sentido cuando se trata de una “extensión de lo mismo”. A pesar del contexto, dijo mantenerse optimista y con “mucha fe” en que esta vez será diferente, y prometió recuperar sus facultades y atribuciones como regidora.

La regidora independiente Evelyn Castañeda subrayó que la alcaldesa deberá demostrar que las cosas no son como se dicen y que existe voluntad de trabajar. Sobre la relación de la alcaldesa interina con Toribio, se abstuvo de emitir comentarios, al argumentar desconocimiento y la existencia de versiones sin sustento.

Consideró que lo primero que debe hacerse es recuperar la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, a través del trabajo, la cercanía, el cumplimiento de promesas y un trato legal y respetuoso.

Reconoció que la designación de la alcaldesa interina proviene del estado y de la Federación y que, aunque la ley establece que la propuesta debe surgir del partido gobernante, el nombramiento no es permanente y la alcaldesa deberá demostrar su compromiso con el municipio.

Anunció que a partir del lunes los regidores se presentarán a trabajar y ejercerán sus cargos, con la expectativa de que sus nombramientos sean respetados, luego de que el anterior alcalde y el exjefe de gabinete, Diego López Ibarra, les impedían el acceso a sus oficinas en el palacio municipal.

Antes de iniciar la sesión, el síndico con licencia de Tequila, Fernando Contreras, acudió al ayuntamiento para anunciar su intención de regresar a su cargo, amparado en la ley que le permite hacerlo en cualquier momento; sin embargo, policías estatales le negaron el ingreso al no estar incluido en la lista.

Contreras afirmó que el panorama para Tequila ha cambiado y dijo sentirse seguro para retomar sus funciones. Subrayó que la ley establece que los regidores deben decidir al presidente interino y presentó su solicitud para poder votar en la definición. Dijo desconocer si la designación de la alcaldesa interina fue producto de un acuerdo entre el gobierno del estado y Morena.

Contreras, quien previamente grabó un video en el que denunció presiones para renunciar a su cargo, busca ahora participar activamente en la toma de decisiones para el futuro del municipio.

La vigilancia en Tequila continúa a cargo de la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional.