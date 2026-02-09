Secretario de la Defensa llama a la unidad y lealtad para afrontar cualquier adversidad (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, llamó a los mexicanos a la unidad y a que sean leales para afrontar cualquier adversidad que ponga en riesgo el bienestar y la seguridad de México.

A nombre de toda la ciudadanía, el titular de la Defensa dijo que un elemento que une a los mexicanos es la valentía para enfrentar cualquier amenaza al porvenir del país.

Durante la conmemoración del 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, el militar afirmó que “de todos estos episodios persiste una gran lección: En toda adversidad la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria por ello me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas mexicanas y todos los mexicanos”.

Foto: José Manuel Jiménez

Igual al formato que utilizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, de hacer la representación de la Marcha de la Lealtad con el recorrido que hizo Francisco I. Madero por la avenida que ahora lleva su nombre, hacia el Zócalo capitalino, en esta ocasión la presidenta Sheinbaum Pardo también avanzó por esta avenida peatonal aunque antes develó la placa conmemorativa a este evento en el Palacio de Bellas Artes y la representación del hecho histórico fue en el Zócalo.

En 2023 la logística fue al revés, la representación de los soldados fue en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y la develación de la placa fue en el zócalo. En el resto de ocasiones, esta Marcha de la Lealtad se ha llevado a cabo en el Castillo de Chapultepec.

Este año, el titular de la Defensa expuso que la sociedad, el gobierno y las Fuerzas Armadas, “con absoluta lealtad afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México”.

A la Jefa del Ejecutivo Federal, le refirió que “hoy que recordamos el acto de lealtad de los cadetes del colegio militar en 1913 y que lo conmemoramos en este Zócalo por ser el corazón cívico de la República que guarda la esencia de la unidad nacional las Fuerzas Armadas ratificamos a usted y a todas y todos los mexicanos que con valentía y lealtad seguiremos caminando con nuestra comandanta suprema, respaldando a las instituciones de la República y acompañado al pueblo de México”.

Insistió en la valentía y lealtad con la que además de portar la bandera de México para conducirse a las mejores causas de la patria; también, “seguiremos defendiendo los pilares de la seguridad nacional de nuestro país: la integridad, independencia y soberanía nacional”.

Trevilla finalizó con el exhorto “que haga eco en los confines del país incluyendo el elemento principal para la defensa de la patria: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y pueblo de México, la respuesta al exhorto se encuentra en el corazón de todos los Mexicanos y es siempre leales”.