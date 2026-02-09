Sheinbaum anuncia que el Estado recuperará 200 concesiones mineras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que 200 concesiones mineras serán regresadas al Estado Mexicano porque no registraban producción.

Dijo que “es como el agua si no la estás usando regresarla para que no quede concesionado ese pedazo de tierra para la minería”.

Su administración, dijo, busca “mantener la producción de plata y de oro que tenemos actualmente porque también puede caer muchísimo pero siempre buscando la mejor condición posible y sin nuevas concesiones”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard acudirá a la conferencia a explicar sobre este proceso.

En cuanto al acuerdo con Estados Unidos, sobre minerales críticos, la mandataria federal expuso que se ha tenido una parte de diálogo, “pero no se ha firmado absolutamente nada”.

“Como hay países que concentran más minas que otros países que tienen menos acceso a estos minerales, en realidad lo que debería haber es un comercio justo de todos estos minerales en todo el mundo para que puedan tener acceso a ello y que no se concentre en unos lugares y se evite la comercialización de los mismos”.

Respondió también: “Nosotros no vamos a cambiar esa política (de entregar recursos naturales) porque hay colectivos que dicen que ahora vamos a un proceso extractivista y que estamos entregando los recursos naturales, no nada de eso”.

México investiga y explora en el país conforme a las normas y leyes del territorio mexicano, y en el caso de otros países hacen lo propio.