Sheinbaum firma acuerdo con Liomont y Moderna para producir vacunas en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo mediante la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para la producción de vacunas ARN mensajero en México y el desarrollo de las que ataquen otras enfermedades.

“Estamos firmando un acuerdo entre Moderna, que es una de las empresas mundiales que realiza la vacuna de ARN mensajero. Ustedes la recordarán, del Covid, fue una de las vacunas que se pusieron en México y en otros países del mundo”, informó la mandataria federal en un video que difundió en redes sociales.

Dijo que no se trata solo de la producción de vacunas contra Covid-19, sino también otro tipo de vacunas para atender otras enfermedades, como el dengue o el cáncer.

“Quizá lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas para poder desarrollar otras vacunas que nos interesa en nuestro país”, señaló.

Sheinbaum agregó que esa investigación tiene “el objetivo de que -como lo prometí en alguna ocasión- seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”.