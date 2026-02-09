“Vamos a ayudar al pueblo de Cuba”: Sheinbaum reitera que es injusta la medida de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que es injusta la medida que aplica su homólogo estadunidense, Donald Trump, de imponer aranceles a países que vendan petróleo a Cuba, afirmó que por el momento México tiene detenido este envío, pero dijo una vez más, que buscan todas las salidas diplomáticas para seguir mandando petróleo a la isla.

Agregó que ningún país debe ser omiso ante lo que vive la población de Cuba, lo cual ha sido por años, pero que se incrementan por las sanciones.

Vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan”.

Aunque la mandataria mexicana ha negado que se ha puesto este tema sobre la mesa, en las conversaciones personales que ha tenido con Trump, el mandatario de Estados Unidos ha asegurado que fue él quien le pidió directamente a la jefa del Ejecutivo Mexicano que dejara de enviar petróleo a Cuba.

El pasado 4 de febrero, el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, informó que en dos años vendió 863 millones de dólares en petróleo, y a la SEC la empresa pública reportó que desde 2023 ha vendido mil 400 millones de dólares, como publicó Proceso en esta edición, mismos que, afirmó el funcionario, Cuba ha pagado de manera formal.