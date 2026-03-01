méxico-cuernavaca

Caos vial en la México-Cuernavaca por bloqueo de habitantes de Topilejo

El bloqueo comenzó alrededor de las 13 horas a la altura del kilómetro 31+500, en dirección a la capital morelense, pero pronto se extendió también hacia la Ciudad de México.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
domingo, 1 de marzo de 2026 · 16:58

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Habitantes del pueblo de Topilejo, de la alcaldía Tlalpan, bloquearon la circulación de la autopista México-Cuernavaca durante, al menos tres horas, y ocasionaron severo congestionamiento vial de autos particulares, así como de transporte público y de carga.

El bloqueo comenzó alrededor de las 13 horas a la altura del kilómetro 31+500, en dirección a la capital morelense, pero pronto se extendió también hacia la Ciudad de México.

La razón: exigían el servicio de ambulancias para el traslado urgente de pacientes -una niña y un hombre en estado grave- del Hospital de Topilejo a un área de especialidad neurológica, presuntamente al Hospital de Balbuena.

Durante la manifestación, personal de  Caminos y Puentes Federales (Capufe) desvió la circulación desde la Plaza de Cobro Tlalpan hacia la carretera libre a Cuernavaca.

Alrededor de las 15:45 horas, los manifestantes se retiraron, lo que permitió el restablecimiento de la circulación vehicular.

 

 

Sin embargo, la carga vehicular tardó varios minutos en normalizarse.

Más de
méxico-cuernavaca Topilejo Tlalpan

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias