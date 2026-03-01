Concurso mercantil de TV Azteca: causas, implicaciones legales y efectos laborales

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El concurso mercantil al que se someterá voluntariamente TV Azteca no implica la quiebra inmediata de la empresa, pero sí indica que la televisora se encuentra en estado de crisis, pues para acudir a este procedimiento debe acreditar que es insolvente.

El 26 de febrero último la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego anunció que entrará voluntariamente a concurso mercantil para reorganizarse corporativa y operativamente, pues argumentó que desde el año 2018 enfrenta diversos problemas económicos por el pago de licencias, la pandemia de covid-19 y el pago de la millonaria deuda fiscal con el SAT que recién fue destrabado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista con Proceso, Carlos Olvera Ferrer, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, explicó qué significa el anuncio de la televisora para sus acreedores y los trabajadores.

“Los trabajadores no tienen un riesgo inminente, o sea, no se agrava su situación ni se les pone en peligro por motivo del concurso”, precisó el abogado especialista en derecho mercantil.

Salinas Pliego. Reestructuración. Foto: Miguel Dimayuga.

Olvera Ferrer detalló que hasta el momento TV Azteca no ha presentado aún el concurso mercantil sino que únicamente su asamblea de accionistas, en una sesión extraordinaria, tomó la decisión de iniciar este proceso judicial.

“Hay dos formas de entrar a concurso: una es voluntaria, que es cuando lo solicita el propio comerciante objeto del concurso, y otra es involuntaria, que es cuando lo solicitan los acreedores (personas físicas o morales a las que la empresa le debe dinero)”, dijo.

“Éste es voluntario porque lo solicita la propia empresa y es una oportunidad para que puedan reinsertarse de manera apropiada en la actividad productiva derivado de que está pasando por una crisis y necesita reorganizarse”.

Agregó que este proceso es similar al de Estados Unidos conocido como Chapter 11 y que esto no significa que TV Azteca esté en quiebra.

“Puede acabar en quiebra, pero para que eso suceda debe haber una serie de condiciones y de supuestos, pero esto no significa que está anticipando que (la empresa) va a ir a quiebra sino que va a iniciar un procedimiento de concurso mercantil voluntario en la etapa de reorganización”, agregó.

El abogado refirió que en realidad este procedimiento busca evitar que la empresa siga endeudándose o que lo haga de manera que no pueda controlar sus deudas, pues actualmente está en una situación comprometida, pero no crítica.

“(Es) para que no se pongan en una situación crítica, porque si estuviera así estaríamos hablando de que presente un proceso de quiebra”, apuntó.

¿Cómo afecta a los trabajadores?

Aunque es conocido que los concursos mercantiles son procesos utilizados por las empresas para controlar sus deudas, una de las preguntas constantes es ¿qué pasa con los trabajadores de una empresa que entra a concurso mercantil?

Al respecto, Olvera Ferrer refirió que dentro de toda reorganización en las empresas suele haber recortes de todo tipo, incluidos los de personal, pero no es una regla a cumplir.

“No es obligatorio que por entrar al concurso vaya a haber un recorte (de personal) pero sí es una posibilidad y yo creo que por el perfil de la compañía no es el tipo de cosas que están pensando hacer, yo creo que esto está más orientado a sus acreedores, no a sus trabajadores, es decir, no creo que tengan una problemática laboral, más bien creo que lo que tienen es una problemática con sus acreedores y en eso se va a enfocar el proceso de concurso”, comentó.

Mediante un comunicado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el empresario Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, ya comenzó a pagar la deuda de 32 mil 132 millones 987 mil 658 pesos mediante un primer pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos y que el resto lo liquidará en 18 “paguitos”.

Por ello, el especialista consideró que los pagos al SAT están garantizados, pues esto indica que la empresa realizó un convenio con la autoridad fiscal y no ve en ello una estrategia para no pagar el resto de la deuda.

“Finalmente la obligación de pagar el resto de sus obligaciones fiscales está sujeta a un convenio que celebraron con el SAT y el SAT puede exigir el cumplimiento de este convenio”, afirmó.

“No parece ser que este procedimiento sea una maquinación para evitar el pago de los impuestos, porque es probable que solamente con el pago de la tercera parte de la deuda fiscal, como se dio a conocer inicialmente en medios, este solo pago haya colocado a la compañía en un estado de insolvencia, que es la condición para que puedas ir al concurso, eso, o no tener liquidez”.

Una vez que TV Azteca presente su solicitud de ir a concurso mercantil, corresponderá a una de las dos juezas de Distrito en todo el país competentes para atender este tipo de casos.

De acuerdo con el abogado, la ley en la materia establece que el proceso de reorganización no debe tardar más de un año contado a partir de que se publique la sentencia del concurso.

“Previo a esto ya hubo una etapa de visita en la que un especialista en temas financieros ayudará a la jueza a ver si realmente la empresa está en un momento de insolvencia o liquidez y después de confirmarlo, la jueza dictará su sentencia de concurso y una vez que se publica, corren los 365 días para que se cumpla la reorganización”, detalló.