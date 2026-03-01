Cursos gratis de la UNAM 2026: requisitos, registro y certificación

La UNAM mantiene cursos gratuitos en línea dirigidos a estudiantes y profesionales en 2026.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantiene en 2026 una oferta de cursos gratuitos en línea dirigidos a estudiantes, egresados y público en general que buscan fortalecer su currículum vitae con constancias emitidas por la institución. Los programas se imparten a través de plataformas digitales y abarcan áreas como programación, finanzas, redacción, derecho, salud y habilidades digitales.

La universidad difunde estos cursos mediante su Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, así como a través de alianzas con plataformas como Coursera, donde ofrece acceso sin costo al contenido académico y con opción de certificado mediante apoyo financiero.

Cursos en línea de la UNAM disponibles en 2026

Entre los cursos con mayor registro se encuentra “Introducción a la programación con Python”, diseñado para personas sin experiencia previa en desarrollo de software. El programa aborda conceptos básicos de algoritmos, estructuras de datos y resolución de problemas. El curso se imparte en modalidad autogestiva y permite avanzar a ritmo propio.

Otro curso con inscripciones abiertas es “Contabilidad para no contadores”, enfocado en explicar principios financieros, lectura de estados de resultados y conceptos de balance general. El contenido está orientado a emprendedores y profesionales de áreas administrativas.

La UNAM también mantiene disponible el curso “Ortografía para principiantes”, que forma parte de su oferta en humanidades. Este programa revisa reglas ortográficas y uso de signos de puntuación, y se dirige a estudiantes que buscan fortalecer habilidades de redacción en entornos académicos y laborales.

En el área de salud, el curso “Primeros auxilios psicológicos” aborda herramientas para brindar apoyo inicial en situaciones de crisis. El contenido incluye identificación de factores de riesgo y canales de referencia a servicios especializados.

En temas jurídicos, la universidad ofrece “Derechos humanos y género”, donde analiza marcos normativos nacionales e internacionales. El programa se dirige a estudiantes de derecho, ciencias sociales y servidores públicos.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos de la UNAM

La inscripción se realiza en línea mediante registro en la plataforma correspondiente. En el caso de los cursos alojados en Coursera, los usuarios deben crear una cuenta y seleccionar la modalidad gratuita. La plataforma permite solicitar apoyo económico para obtener certificado sin costo, sujeto a aprobación.

Algunos cursos se alojan directamente en plataformas institucionales de la UNAM, donde el registro se hace con correo electrónico. La disponibilidad depende del calendario de cada programa, ya que algunos operan bajo esquema permanente y otros abren por periodos definidos.

Los participantes pueden acceder al material en video, lecturas y cuestionarios. En la mayoría de los cursos, el certificado se emite tras completar evaluaciones y alcanzar la calificación mínima establecida.

Habilidades que pueden fortalecer el CV en 2026

Especialistas en recursos humanos consultados en seminarios organizados por la UNAM han señalado que las empresas valoran competencias digitales, manejo de datos, redacción profesional y conocimientos básicos de programación. Los cursos en línea permiten acreditar estas habilidades mediante constancias emitidas por la universidad.

El mercado laboral en 2026 mantiene demanda de perfiles con conocimientos en análisis de información, comercio electrónico y gestión de proyectos. La UNAM incluye en su catálogo cursos como “Introducción al análisis de datos”, donde se revisan conceptos de bases de datos y visualización de información.

Asimismo, la institución ofrece cursos sobre “Educación financiera”, enfocados en planeación de ingresos y administración de recursos. Estos contenidos pueden integrarse en perfiles vinculados con administración, ventas y emprendimiento.

La modalidad en línea facilita que estudiantes universitarios complementen su formación académica y que egresados actualicen conocimientos sin costo de inscripción. Los cursos permanecen disponibles durante el año y permiten descargar constancias digitales.