El Mencho: narconóminas y hallazgos a una semana del abatimiento del líder del CJNG

A una semana del abatimiento de El Mencho, autoridades revelan narconóminas, hallazgos en Tapalpa y posibles sucesores dentro del CJNG.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A siete días del operativo militar en Jalisco que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades mexicanas y medios han dado a conocer documentos, objetos y estructuras internas de la organización que apuntan a cómo operaba el capo y qué posibles líneas de poder podrían surgir tras su abatimiento.

El 22 de febrero pasado, fuerzas federales ingresaron a un inmueble en Tapalpa, Jalisco, tras recibir información de inteligencia que permitió ubicar al narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos, donde tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura o arresto.

Desde entonces, investigaciones oficiales han puesto a disposición ciertos hallazgos con valor probatorio, mientras que analistas de seguridad advierten sobre un posible vacío de poder en el CJNG con el avance de conflictos internos entre células delictivas.

Lo que revelan las narconóminas y documentos recuperados

Tras el operativo que culminó con la muerte de El Mencho, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) recuperaron una llamada “narconómina”, integrada por documentos digitales y manuscritos que detallan finanzas operativas del CJNG.

Estos archivos, fechados en diciembre de 2025, registran ingresos y egresos vinculados con cobros de drogas como marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, así como pagos regulares a miembros de la organización. Entre los rubros, se incluyen salarios de sicarios y halcones, pagos a operadores y hackers, así como supuestos sobornos a agentes de seguridad pública.

La narconómina menciona nombres y roles de integrantes del CJNG —como El Tuli, El Sapo, El Meño, La Gallina y El Yogurt— con montos variables que indican estructuras jerárquicas en plazas como Villa Purificación, Autlán de Navarro y Puerto Vallarta.

Hallazgos en el sitio donde se hospedaba El Mencho

Además de documentos financieros, investigadores encontraron objetos personales e indicios de hábitos delictivos en el lugar donde fue abatido El Mencho.

En el inmueble —ubicado en una zona exclusiva de Tapalpa— se hallaron artículos religiosos como un crucifijo, veladoras con imágenes de santos y una copia manuscrita del Salmo 91, frecuentemente invocado para pedir protección. También se encontraron medicamentos y otros objetos que sugieren que el líder criminal llevaba cierto cuidado de salud y aspectos personales hasta antes de su muerte.

Estos hallazgos contrastan con la percepción histórica de El Mencho como un capo violento e indican un uso de símbolos religiosos en su entorno personal, algo observado previamente en otros líderes de cárteles.

¿Qué se sabe de su estado de salud antes de ser abatido?

Desde años atrás, análisis oficiales habían sugerido que El Mencho padecía enfermedades crónicas, incluyendo problemas renales, lo que motivó rumores no confirmados sobre su muerte en años anteriores.

Versiones de prensa indicaron que el capo habría construido instalaciones médicas en zonas bajo control del CJNG, aunque autoridades y fuentes médicas no han confirmado de forma oficial la veracidad de esos centros de atención o el alcance real de sus padecimientos.

Violencia tras su abatimiento y trabajo de inteligencia

El operativo que terminó con la vida de El Mencho provocó una ola de violencia generalizada en al menos 20 entidades de la República Mexicana, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos y actos de sabotaje por parte de células del CJNG como reacción inicial a la ausencia de su líder.

El Gobierno mexicano, en coordinación con agencias de inteligencia de Estados Unidos, aseguró que la operación se planeó con base en información clave de seguimiento a personas cercanas al capo.

Vacío de poder y posibles sucesores dentro del CJNG

Con El Mencho muerto y su hijo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, bajo custodia en Estados Unidos desde hace años, analistas en seguridad señalan que el CJNG enfrenta un vacío de liderazgo que podría derivar en disputas internas.

Fuentes abiertas identifican a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, como uno de los posibles líderes con influencia dentro del grupo criminal tras el abatimiento del capo.

Especialistas en crimen organizado han advertido que sin un reemplazo consolidado, distintas facciones dentro del CJNG podrían disputar territorios, lo que a su vez podría generar nuevos ciclos de violencia o alianzas estratégicas con otros grupos delictivos en México.