Lanzan “ponchallantas” y balean un auto en Guadalajara; se cumple una semana de muerte de El Mencho

Vehículo dañado con ponchallantas cerca de la Glorieta de Colón, en Guadalajara. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Varios automóviles fueron dañados con artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” y, al menos uno, con impactos de bala, presuntamente lanzados por criminales en Guadalajara, la capital de Jalisco, la mañana de este domingo.

Los hechos se dieron justo a una semana del operativo en el que fuerzas federales capturaron a Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien, según la versión oficial, murió al ser trasladado a la Ciudad de México.

Los primeros reportes indican que los ataques ocurrieron en dos puntos de la avenida Adolfo López Mateos Mateos, antes de las nueve horas.

El primero fue en la Calle José María Vigil, en la salida del túnel vehicular. Ahí, un auto compacto blanco quedó con las llantas ponchadas.

Según medios locales, testigos contaron que los sujetos que arrojaron los ponchallantas obligaron a bajar a las dos personas que iban en el auto y, cuando éste quedó sin poderse mover, le dispararon.

La unidad quedó con dos impactos en el cristal del lado del conductor. No obstante, en el sitio se encontraron, al menos 11 casquillos percutidos.

Los testimonios señalaron como los agresores a personas que iban un automóvil y dos motocicletas, desde las que lanzaron los “poncha llantas”.

El segundo punto de afectación fue el cruce con la Avenida Américas. Ahí, un autobús de pasajeros y otro coche resultaron con las llantas ponchadas.

Además, se hallaron dos “ponchallantas” en el camellón central de la vialidad y cerca de la Glorieta Colón.

Los hechos violentos obligaron el cierre de la vialidad y, en consecuencia, severo congestionamiento vial.

Policías municipales y estatales acudieron a los puntos de conflicto para resguardar la zona. Presuntamente, ya se tienen algunas características de los agresores y se implementó un operativo para buscarlos.