“México siempre va a abogar por la paz mundial”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el contexto de los ataques violentos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de éste que, desde la madrugada de ayer, han dejado cientos de muertos, entre ellos, civiles e infantes.

Aunque no mencionó directamente el conflicto, aseguró que “en estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz; siempre, en cualquier circunstancia”.

Desde Comondú, Baja California, en un acto público junto con el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la mandataria federal recordó los principios de política exterior marcados en el artículo 89 de la Constitución mexicana.

“El presidente, o la presidenta en este caso, tienen que observar principios de política exterior: autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza, igualdad jurídica de los Estados de las naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad”.

Esos, dijo, “van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”.

La jefa del Ejecutivo recordó que esos principios provienen del gobierno de Venustiano Carranza, a quien “le tocó combatir la invasión de Estados Unidos (a México) en 1914 en Veracruz”. De paso, mencionó la intervención estadounidense en 1847-1848, cuando “se llevaron la mitad del territorio mexicano”; así como de la llamada Doctrina Estrada.

Y así, sin un pronunciamiento directo sobre el conflicto bélico internacional, reaccionó la presidenta Sheinbaum Pardo, luego de que ayer por la madrugada Estados Unidos e Israel realizaron un operativo militar para atacar a Irán y provocaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los acontecimientos en el Medio Oriente e hizo un “llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región”.