SRE busca fortalecer medidas de seguridad para mexicanos en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió, de manera virtual, con los embajadores mexicanos en la región del Medio Oriente, para “conocer de manera directa las condiciones que imperan en cada uno de los países y fortalecer las medidas de seguridad adoptadas” para proteger a los connacionales.

En el encuentro, se informó que se tiene un censo de connacionales residentes en cada uno de los países y que, “hasta ahora, todas las consultas de protección y asistencia consular han sido atendidas y no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada”.

La reunión diplomática ocurrió la mañana de este domingo, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a más de 24 horas del inicio del operativo militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de éste, que han dejado cientos de personas fallecidas, entre ellas civiles y niños.

Ante los embajadores, el secretario De la Fuente reiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de los mexicanos residentes en esa zona de conflicto, así como aquellos que se encuentran en tránsito. De éstos últimos, informó que “muchos de los cuales se encuentran varados por la cancelación de vuelos”.

Además, reconoció el trabajo desplegado por los diplomáticos mexicanos en la región y les recordó que la importancia de cuidar de su seguridad y la de sus familiares.

De paso, les pidió “mantener y estrechar la relación diplomática con las autoridades locales”.

Evacuación terrestre y recomendaciones

El canciller De la Fuente recordó que, en muchos de los países de la región, el espacio aéreo está cerrado, por lo que los protocolos de evacuación contemplan también rutas seguras vía terrestre, “para quienes deseen hacerlo, cuando las condiciones lo permitan”.

Luego, recordó las recomendaciones del área de Protección Consular de la SRE:

Evitar viajar a la región por cualquier vía

Seguir resguardados en interiores y lugares seguros

Evitar desplazamientos

Estar atentos a las instrucciones de las autoridades locales

La Cancillería informó que en la reunión estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región:

Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán

Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel

Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos

Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait

Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar

Jacob Prado González, embajador en Jordania

Francisco Romero Bock, embajador en Líbano

Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina

Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita

Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto

Y añadió que, además del canciller, participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

Teléfonos de asistencia consular

La SER reiteró los teléfonos de asistencia consular para los mexicanos que los requieran: