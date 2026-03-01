Vuelven lluvias y chubascos a más de 20 estados de lunes a jueves; llega ahora el frente frío 38

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta semana volverán los chubascos y las lluvias a más de 20 estados del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en su pronóstico del 2 al 5 de marzo las entidades en las que se prevén precipitaciones aisladas e incluso fuertes, e informó además de la llegada del nuevo frente frío 38.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Estado de México y Veracruz.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas serranas del norte y centro del territorio nacional.

Se aproxima un nuevo frente frío el lunes

El lunes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de dicha península.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el persistente ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, occidente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 03 al jueves 05 de marzo)

A partir del martes, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Sin embargo, se mantendrá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

Durante el martes y miércoles, el frente frío (número 38) se desplazará lentamente sobre el noroeste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en altura y con una línea seca, que se establecerá sobre el norte de México, ocasionarán vientos fuertes en las mencionadas regiones; así como un refrescamiento de las temperaturas en el noroeste del país.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, canales de baja presión prevalecerán sobre el occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, aunados a divergencia y al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias y chubascos vespertinos con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además del norte del país.

Se pronostican durante el jueves lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí y fuertes en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el lunes 02 de marzo:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 02 de marzo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 02 de marzo:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Martes 03 de marzo:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua, Campeche y Yucatán; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; de componente norte; istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tabasco.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 04 de marzo:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Nayarit, Hidalgo y Querétaro.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Campeche y Yucatán; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.

Jueves 05 de marzo: