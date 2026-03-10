Aureliano Hernández Palacios, cercano a Sheinbaum y a Colmenares es el nuevo titular de la ASF

Aureliano Hernández Palacios fue designado como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras más de dos horas, el Pleno de la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con 472 votos en cédula para el periodo de 2026–2034.

Palacios Cardel es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien en 2022 fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En la ficha técnica de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel es licenciado en Economía y fue parte del equipo de David Colmenares, como como Auditor Especial del Gasto Federalizado desde octubre del 2025; también se desempeñó como director general de Auditoría del Gasto Federalizado “D” de la auditoría desde 2018.

Palacios Cardel tomó protesta como nuevo titular de la ASF, ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo del 15 de marzo del 2026 al 14 de marzo del 2034.

La terna de las personas candidatas para ocupar la titularidad de la ASF estaba integrada por Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, dejando fuera de la contienda al extitular de la ASF, David Colmenares, quien buscaba la reelección por otro periodo de ocho años.