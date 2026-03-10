Desechan amparo de Hernán Bermúdez contra posible traslado a EU

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).– Un juez federal desechó el amparo que promovió el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el que buscaba frenar cualquier eventual traslado a Estados Unidos.

El recurso fue presentado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, el cual determinó no admitir la demanda al considerar que no existe, por ahora, una solicitud formal de extradición.

En la resolución se establece que, al momento de promover el amparo, no había un procedimiento iniciado por autoridades estadounidenses para reclamar al exfuncionario, por lo que no se acreditó la existencia de un acto concreto que justificara la intervención de la justicia federal.

El juzgador señaló que, ante la inexistencia de un proceso de extradición en curso, el recurso carece de materia jurídica, motivo por el cual fue desechado.

Bermúdez Requena, conocido con el alias de “Comandante H”, ha sido señalado en reportes de inteligencia e investigaciones judiciales como líder del grupo delictivo La Barredora, organización vinculada con el CJNG y con actividades de narcotráfico, huachicol, extorsión y secuestros en Tabasco.

El exfuncionario fue designado secretario de Seguridad Pública estatal durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador de la República.

En años recientes, el gobierno mexicano ha enviado a Estados Unidos a varios jefes del narcotráfico reclamados por autoridades de ese país y que no necesariamente enfrentaban un proceso de extradición.

El 27 de febrero de 2025, México entregó a 29 integrantes de organizaciones criminales, entre ellos Rafael Caro Quintero.

En esos casos, el gobierno mexicano argumentó razones de seguridad nacional y cooperación bilateral para concretar los traslados, incluso cuando los implicados aún enfrentaban procesos judiciales en México.

La resolución del juez deja abierta la posibilidad de que Bermúdez Requena promueva un nuevo amparo si en el futuro autoridades estadounidenses presentan una solicitud formal para su entrega.