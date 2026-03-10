“Es muy probable” que Sheinbaum viaje a Brasil antes de junio

La presidenta Claudia Sheinbaum con integrantes de su gabinete en la conferencia matutina. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es muy probable” que la presidenta Claudia Sheinbaum visite Brasil antes de junio de este año, y lo está considerando luego de la llamada que sostuvo con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Van como cuatro veces que me invita. Y hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente que es probable que vaya a Brasil.”

La mandataria federal consideró que le parece “bueno que fuera, pero ya para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando durante varios meses. Entonces, es muy probable”.

Aunque el presidente Lula da Silva publicó este lunes, en la red social X, que la mandataria mexicana podría ir entre junio y julio, ella dijo esta mañana que sería antes.

“Ellos tienen jornada electoral este año y entiendo que inicia en junio o algo así. Entonces, tendría que ser antes de junio que yo fuera, porque pues ya no puedo ir con la jornada electoral”.

Recordó que desde que Lula visitó México para su toma de posesión comenzaron las pláticas; después recibió al vicepresidente de Brasil con un equipo de funcionarios y empresarios de ese país, “que se reunieron con empresarios mexicanos para ver las acciones complementarias de nuestras economías”.