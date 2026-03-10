Existe el riesgo de una intervención de EU en México: Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), alertó que existe el “riesgo” de una intervención de Estados Unidos en México, por las expresiones recientes en contra de México del presidente estadunidense Donald Trump.

Cárdenas Solórzano lanzó la advertencia durante su participación en una entrevista que le hizo el historiador, catedrático y analista Sergio Aguayo Quesada, coordinador del “Seminario de Violencia y Paz” del Colegio de México (Colmex), quien con esa participación inició un nuevo ciclo llamado “Conversaciones”, destinado a platicar con personajes de la vida pública de México.

A Cárdenas Solórzano, el investigador del Colmex le pidió su opinión sobre los peligros que acechan a México ante las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que ha señalado que nuestro país es el “epicentro” de la violencia continental y que lo conducen los cárteles, como lo reiteró en su reunión del fin de semana en Miami con 12 mandatarios del continente.

“En esta reunión de Miami, evidentemente lo que han reflejado los medios es una posición antimexicana muy clara, muy irrespetuosa, incluso por parte del presidente Trump en sus expresiones. Y bueno, yo creo que el riesgo existe”, dijo el fundador el PRD.

Abundó que “no se trata de ser alarmista en este caso, el riesgo existe”, pero que no tiene claridad de “cómo pudiera darse esa intervención, no tengo idea cuál pudiera ser la reacción del país, oficial, no oficial, de distintos sectores”.

El tres veces candidato presidencial de una parte de las izquierdas de México sostuvo que, a pesar de no tener una vida pública ni pertenece a ningún partido, “a cualquier intromisión indebida yo saldría a la calle y me expresaría en todas las formas en que yo pudiera expresarme, eso sí, no tengo duda de ello”.

Desde su punto de vista, una intervención de Estados Unidos en México generaría reacciones en contra del gobierno estadunidense, no sólo por parte de los mexicanos sino también de los mismos vecinos del norte.

“En realidad habría que sentarse con mucha calma a ver qué es lo que puede suceder y cómo pueden ser las reacciones en caso de darse una intervención no consentida, diría yo, no consentida por el gobierno, no prevista por parte de fuerzas militares, concretamente de Estados Unidos como sucedió en Venezuela, como está sucediendo en Irán actualmente.

“No sé exactamente cómo pudiera darse y sería muy desafortunado que eso sucediera tanto para nosotros como para Estados Unidos. Yo creo que podría haber muchas reacciones tanto aquí como allá en caso de una intervención del gobierno norteamericano en México”.

Cárdenas Solórzano explicó que sería de esperarse que los mexicanos que viven en el país del norte reaccionen, así como “los Estados Unidos frente a una agresión totalmente indebida, totalmente ilegal de su propio gobierno en el país vecino, con el que compartimos muchísimas cosas a partir de una frontera de 3 mil kilómetros”.

Avala acciones de Sheinbaum contra el narco

Reconoció que “la cuestión más sentida por la gente” en los últimos tiempos tiene que ver con la crisis de seguridad, y sin mencionar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo como política de seguridad el lema de “abrazos y no balazos”, Cárdenas Solórzano avaló las acciones realizadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Quiero expresar que se está enfrentando este problema mejor hoy que en años anteriores, creo que esto es evidente y no tiene nada que ver con estar en un lado o en otro, creo que se está actuando en mejor forma, pero creo que tendríamos que hacer, y no es nada fácil, (…) tendríamos que pensar en un plan que pudiera ir, yo diría, barriendo el país y rescatando al país para que hubiese presencia permanente de la sociedad a través de diversas acciones de la sociedad y del Estado”.

Al considerar que la recuperación del país podría darse municipio por municipio, por poner un ejemplo, Cárdenas Solórzano reiteró que la salvación del país debe darse “conjuntamente sociedad y Estado para ir limpiando el país, para ir ganando el país justamente y barriendo todo lo que es delincuencia, pero esto requiere planeación, requiere recursos, requiere acuerdos internacionales, requiere decisión política fundamentalmente y pues, como digo, mejorar la educación”.

Reforma electoral: es excesovo el recurso para partidos

Sobre la propuesta de reforma política de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ex candidato presidencial coincidió que es excesivo el recurso público que se entrega a los partidos políticos, aunque admitió que “es importante que haya un financiamiento público para los partitos y que no sean recursos que no sabemos la procedencia, que al final de cuentas estén presentes en las campañas políticas”.

Agregó que “es necesario, y hoy yo pediría más que nunca, establecer los mecanismos para impedir que haya dinero indebido en las elecciones, creo que esto es muy muy importante tenemos que buscar cómo no llegue dinero sucio a las elecciones desde municipales hasta la Presidencia de la República”.

Tras sostener que no hubo dinero ilegal en el financiamiento de sus tres campañas presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas resaltó la importancia que tiene que se tomen medidas para corregir las acciones ilegales, y recordó que luego de la elección presidencial de 2006, que reconoció el triunfo de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador, el Tribunal Federal Electoral no se atrevió a anular la elección a pesar de las irregularidades.

“En el dictamen del Tribunal Electoral para calificar la elección, debe ser la del 2006, se argumentó, entre otras cosas, que había habido intromisión del presidente de la República, en este caso de Vicente Fox, en la elección, pero el Tribunal no se atrevió, este es mi punto de vista muy personal, a fallar que era necesario anular la elección y convocar a nueva elección.

“Me parece que esto fue muy grave porque son dos cosas las que tenemos que evitar en las elecciones: la presencia de dinero sucio y la intromisión de funcionarios de cualquier nivel para tratar de inclinar una elección en favor de X o Z intereses o personas”, puntualizó.

Al destacar que México es uno de los países “con una de las mayores desigualdades materiales en condiciones de vida de sectores de la población que todavía están muy lejos de condiciones mínimas”, el reto más importante para la vida democrática, es equilibrar la situación social.

“Yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer si queremos darle valor efectivo a lo que es la democracia que empieza justamente por la igualdad”, puntualizó Cuauhtémoc Cárdenas.