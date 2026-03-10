Infonavit: qué pasa con tus puntos si te dan de baja en el IMSS por perder el trabajo

Baja del IMSS por desempleo: el Infonavit explica qué ocurre con los puntos y por qué la cotización continua influye en el avance del puntaje.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Perder el empleo y quedar dado de baja ante el IMSS suele abrir dudas sobre el acceso a un crédito de vivienda, especialmente para quienes estaban cerca de iniciar su precalificación o ya monitoreaban su puntaje en Mi Cuenta Infonavit.

El Infonavit explica que la puntuación se relaciona con datos del trabajador y su historial de cotización, por lo que una interrupción laboral puede reflejarse en el cálculo, sobre todo cuando se dejan de acumular bimestres de cotización continua.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

La respuesta clave aparece en el propio portal del Instituto: si una persona es dada de baja en el IMSS y después vuelve a ser dada de alta, no se eliminan sus puntos Infonavit; se conservan los puntos vinculados a edad, salario y el ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

Qué sí cambia cuando hay baja del IMSS

Aunque los puntos no se “borran”, el Infonavit advierte que la cotización continua sí se ve afectada. El Instituto señala que la puntuación del trabajador se calcula con base en:

Edad y salario

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Bimestres de cotización continua

Esto implica que, durante el periodo sin empleo formal, el puntaje puede dejar de avanzar como lo haría con aportaciones bimestrales regulares y, al regresar a un empleo, el sistema puede ajustar la precalificación con la nueva información registrada.

Qué revisar antes de intentar un crédito

Para dimensionar el impacto del desempleo en la precalificación, el Infonavit recomienda revisar el estatus directamente en su plataforma:

Consultar “Precalificación y puntos” en Mi Cuenta Infonavit para ver el puntaje vigente y el monto máximo estimado.

Confirmar que el ahorro de Subcuenta de Vivienda se mantenga reflejado (forma parte de los rubros que el Instituto indica que se conservan).

Considerar el requisito operativo que indica el Instituto para solicitar un crédito: contar con 1080 puntos, además de cumplir las condiciones del producto de financiamiento que se busque.

Acciones prácticas si se perdió el empleo

Verificar si ya se cumple el requisito de 1080 puntos antes de iniciar trámites.

Revisar si la baja del IMSS interrumpió los bimestres de cotización continua, porque ese componente sí influye en la puntuación.

Mantener actualizados NSS, CURP y RFC en los registros personales para evitar inconsistencias al retomar el proceso.

Si se busca fortalecer el ahorro, ubicar si aplica el programa de Aportaciones Extraordinarias del Infonavit para depositar directamente a la Subcuenta de Vivienda (cuando corresponda).

Aportaciones Extraordinarias: una opción para reforzar el ahorro

Además de la consulta de puntos, el Infonavit informa que existe el programa de Aportaciones Extraordinarias, con el que los derechohabientes pueden realizar depósitos directamente a la Subcuenta de Vivienda. En caso de tener empleo formal, estas aportaciones serían adicionales a las aportaciones bimestrales obligatorias que realiza el patrón (5% del salario diario integrado).

La pérdida de empleo no elimina puntos, pero el componente de cotización continua puede ralentizar o modificar el avance de la precalificación hasta que se retome el registro ante el IMSS.