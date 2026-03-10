La Barredora: Adán Augusto López huye al ser cuestionado sobre el socio del "Comandante H"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El senador Adán Augusto López Hernández evitó a la prensa tras la publicación de una investigación de que señala que, cuando fue “corcholata” presidencial de Morena, habría recibido apoyo de un empresario ligado a Hernán Bermúdez Requena, "El Comandante H", ligado al grupo criminal "La Barredora".

El legislador fue increpado por reporteros que buscaban cuestionarlo. Sin embargo, el exsecretario de Gobernación optó por no responder y continuó su camino entre cámaras y micrófonos.

Al salir del Senado, el legislador se retiró del lugar a bordo de un taxi sobre Paseo de la Reforma.

Datos del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que el empresario Fernando Paniagua Garduño, socio del Hernán Bermúdez Requena, financiero eventos de precampaña de Adán Augusto López, cuando intentó contender por la Presidencia. El empresario financió con 189 mil pesos nueve asambleas celebradas en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en agosto de 2023, cuando Augusto López era aspirante presidencial de Morena, de acuerdo con una investigación del periodista Daniel Lizárraga publicada en El Universal.

El año pasado, Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay, acusado e investigado por sus nexos con "La Barredora".

“La Barredora” surgió a inicios de 2020 como una célula del CJNG en Tabasco, con la anuencia implícita del gobierno estatal, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Inicialmente concebida como un grupo de élite para “limpiar” la entidad de rivales criminales el grupo se descontroló y diversificó sus actividades ilícitas: tráfico de cocaína, marihuana y cristal; robo y venta de gas LP; huachicol; cobro de piso; desapariciones de opositores; y coordinación o eliminación de células rivales.