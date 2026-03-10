Oposición en el Senado votará a favor de limitar "pensiones doradas" a exfuncionarios

pensiones
Oposición en el Senado votará a favor de limitar "pensiones doradas" a exfuncionariosLos líderes opositores se manifestaron a favor de la reforma que fija que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la presidenta.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este martes está previsto que se dictamine la iniciativa sobre el límite a las jubilaciones y pensiones para exfuncionarios de órganos paraestatales en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado, ante ello, los coordinadores de la oposición adelantan voto a favor de la propuesta.
El coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve Baños, enfatizó que su partido votará a favor de la iniciativa para que las pensiones millonarias bajen.
“Sí, por supuesto, nosotros, ya lo he subrayado, vamos a votar siempre para que las pensiones millonarias bajen. Nosotros estaremos a favor de esta Ley de Pensiones y siempre en contra, no importa quien haya generado estas pensiones millonarias, lo haya hecho, no importa en qué sexenio se haya dado, pero votaremos, por supuesto a favor de esta iniciativa”, enfatizó.
Por su parte, el coordinador panista, Ricardo Anaya, resaltó que su partido está a favor de que se eliminen estas pensiones que calificó de: absolutamente escandalosas.
“Es indefendible que haya gente en Luz y Fuerza del Centro, una persona en particular que recibe una pensión, fíjense, de 1 millón de pesos al mes. Hay más de 100 personas que están cobrando más de 400 mil pesos al mes. Entonces, por supuesto que nosotros estamos a favor de eliminar esas pensiones, que son escandalosas e inaceptables”, enfatizó.
Asimismo, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, también afirmó que su partido votará a favor de la iniciativa, ya que siempre han tenido una agenda de austeridad para evitar los despilfarros del dinero público.
“Tenemos reunión de grupo parlamentario el día de mañana, pero de manera anticipada podemos decir que la vamos a votar a favor. Nosotros hemos mantenido siempre una agenda relacionada con la austeridad, con el ahorro, con el evitar los despilfarros del dinero público y me parece que va en este sentido”, expresó.