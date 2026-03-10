Oposición en el Senado votará a favor de limitar "pensiones doradas" a exfuncionarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este martes está previsto que se dictamine la iniciativa sobre el límite a las jubilaciones y pensiones para exfuncionarios de órganos paraestatales en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado, ante ello, los coordinadores de la oposición adelantan voto a favor de la propuesta.

Los líderes opositores se manifestaron a favor de la reforma que fija que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la presidenta.

El coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve Baños, enfatizó que su partido votará a favor de la iniciativa para que las pensiones millonarias bajen.

“Sí, por supuesto, nosotros, ya lo he subrayado, vamos a votar siempre para que las pensiones millonarias bajen. Nosotros estaremos a favor de esta Ley de Pensiones y siempre en contra, no importa quien haya generado estas pensiones millonarias, lo haya hecho, no importa en qué sexenio se haya dado, pero votaremos, por supuesto a favor de esta iniciativa”, enfatizó.

Por su parte, el coordinador panista, Ricardo Anaya, resaltó que su partido está a favor de que se eliminen estas pensiones que calificó de: absolutamente escandalosas.

“Es indefendible que haya gente en Luz y Fuerza del Centro, una persona en particular que recibe una pensión, fíjense, de 1 millón de pesos al mes. Hay más de 100 personas que están cobrando más de 400 mil pesos al mes. Entonces, por supuesto que nosotros estamos a favor de eliminar esas pensiones, que son escandalosas e inaceptables”, enfatizó.

Asimismo, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, también afirmó que su partido votará a favor de la iniciativa, ya que siempre han tenido una agenda de austeridad para evitar los despilfarros del dinero público.