"Quien haya nacido in vitro no forma parte de la familia": ministra María Estela Ríos

La ministra de la SCJN María Estela Ríos González, el martes 10 de marzo de 2026. Foto: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, fue criticada en redes sociales por afirmar que quienes nacen por métodos “in vitro” no forman parte de la familia. Ella pidió no sacar sus declaraciones de contexto.

Durante la sesión de este martes los ministros analizaron la constitucionalidad del artículo 3, fracción III de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que prevé la existencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

En el caso se alegó que la inclusión de “la Familia” vulnera la obligación del Estado de garantizar y proteger el derecho de las mujeres víctimas de violencia por razones de género de acceder a la justicia y de tener una vida libre de violencia.

El proyecto presentado por el ministro Rodrigo Arístides Guerrero establecía invalidar esta adición porque consideró que las mujeres víctimas de violencia por razón de género en Chihuahua tienen derecho a ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada en este tipo de delitos, lo que no implica que las mujeres víctimas de violencia familiar queden excluidas de su atención.

Durante el debate, la ministra Ríos votó en contra del proyecto porque consideró que la adición de “la Familia” no implica diluir la especialidad de la Fiscalía en la atención de los delitos de violencia por razones de género.

Fue entonces que intentó, sin éxito, ejemplificar su punto afirmando que las personas nacidas “in vitro” pueden no ser consideradas parte de la familia.

“La violencia puede darse en el ámbito familiar y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia, digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un ¿qué?, un, esto, ¿cómo le llaman?, estos, in vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, dijo.

La declaración fue retomada por usuarios de redes sociales que reprocharon a la ministra hacer esta distinción entre unas personas y otras para ser consideradas parte de la familia.

Ríos González intentó aclarar que sus declaraciones fueron emitidas sólo para fines ilustrativos.

“La expresión no debe sacarse de contexto. Sólo tuvo un carácter ilustrativo en el razonamiento específico que se exponía, sin que su finalidad fuera cuestionar la pertenencia familiar ni los derechos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.

“El sentido de dicho argumento fue destacar que la violencia contra las mujeres puede presentarse en diversos ámbitos, incluido el familiar, tal como lo reconoce el artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)”, afirmó.

La ministra indicó que sólo buscaba enfatizar que la noción de familia comprende a las mujeres como parte del ámbito social en el que se desenvuelven.

“Mi afirmación fue que todas las personas, incluidas las mujeres, forman parte de una familia y de un entorno social en el que pueden presentarse dinámicas de violencia en su contra que deben ser visibilizadas y atendidas por el Estado.

“Por ello, mi intervención está dirigida a subrayar la importancia de reconocer que la violencia de género en contra de las mujeres no se limita a una circunstancia aislada de la comunidad, sino que también puede presentarse dentro del ámbito familiar, lo cual exige que las instituciones del Estado mantengan mecanismos de protección amplios para la defensa integral de las mujeres y eliminar cualquier tipo de violencia que se genere en contra de todas nosotras”, agregó.

Ríos González es una de las nuevas ministras llegadas a la Corte mediante voto popular.

Anteriormente, se desempeñó como consejera jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador.