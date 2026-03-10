Ricardo Gallardo defiende posible candidatura de su esposa en SLP: "Eso no es nepotismo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reiteró este martes su postura frente a las acusaciones de nepotismo relacionadas con la posible postulación de su esposa, la senadora Ruth González Silva, como candidata a la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

“El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo”, afirmó.

La senadora Ruth González Silva.

Fotografía: Instragram//ruthgonzalezmx

El mandatario del PVEM, aseguró que el término nepotismo se ha desvirtuado”

Gallardo Cardona ha enfrentado críticas por presuntamente promover una "dinastía familiar" al impulsar la imagen pública de su esposa a través de programas sociales estatales y eventos oficiales.

Entrevistado en el Senado, fue cuestionado sobre la posibilidad de que su esposa podría competir por la gubernatura, pero evitó confirmar esa posibilidad.

“No, no, hay que preguntarle a ella. Nosotros no podemos dar esa información”, refirió.