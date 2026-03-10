Senadora del PT confía que voto en contra de la reforma electoral no será motivo de ruptura con la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, confió en que no haya alguna ruptura con Morena y la cuarta transformación por la decisión de su bancada de no respaldar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No creemos que sea un motivo de ruptura con nuestro movimiento ni con el gobierno que encabeza nuestra presidenta. No creemos y no deseamos que así sea. Nosotros creemos que, por encima de cualquier reforma, por trascendente que ésta sea, está el privilegiar la unidad de nuestro movimiento, el fortalecer el gobierno de nuestra presidenta, a quien respetamos y admiramos y respaldamos también, y por supuesto el de procurar la unidad entre los partidos integrantes de esta coalición, que no solamente ha sido una coalición electoral, también es una coalición legislativa”, dijo.

“Estaremos atentos, es una reforma importante, sin duda, pero decirles a todas y a todos ustedes, que nosotros hemos respaldado absolutamente todas las reformas constitucionales que se han enviado desde el tiempo de nuestro presidente (Andrés Manuel) López Obrador, pero también hemos sido respetuosos y contundentes en las cosas en las que no coincidimos y damos los argumentos de por qué es así”, expresó.

La senadora aseguró que el PT fue fundador de la cuarta transformación, ya que su partido ha estado luchando en las calles, en las plazas públicas, desde antes incluso de que Morena existiera como partido político.

Este martes, la iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum, que pretender modificar 11 artículos de la Constitución, se está discutiendo en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral en San Lázaro; de aprobarse, pasaría para su debate este miércoles 11 de marzo en el pleno.