Sergio Mayer: cuánto duró en La Casa de los Famosos 2026 luego de pedir licencia y sus polémicas

Sergio Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos 2026 el 9 de marzo.. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El actor y diputado federal Sergio Mayer Bretón participó en La Casa de los Famosos 2026 después de solicitar licencia a su cargo en la Cámara de Diputados.

La solicitud se presentó el 11 de febrero de 2026 y el pleno aprobó su licencia por tiempo indefinido. La separación del cargo entró en vigor el 17 de febrero, la misma fecha en la que comenzó la temporada del reality de Telemundo y en la que Mayer ingresó como uno de los participantes.

Mayer ocupa una curul como diputado federal en la LXVI Legislatura por Morena, es secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana e integrante de las comisiones de Defensa Nacional y de Justicia, cargos que mantiene mientras se encuentra con licencia como diputado federal.

De acuerdo con el Manual que Regula las Remuneraciones para las y los Diputados Federales para el ejercicio fiscal 2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2026, la dieta mensual de los legisladores federales es de 79 mil 846 pesos.

Cuánto tiempo estuvo Sergio Mayer en La Casa de los Famosos 2026

Sergio Mayer permaneció 20 días dentro de La Casa de los Famosos 2026. Su participación comenzó el 17 de febrero y terminó el 9 de marzo, cuando fue eliminado durante la tercera gala de expulsión del programa.

La duración de su estancia coincidió con el periodo inicial de su licencia legislativa. La solicitud aprobada por la Cámara de Diputados establecía una separación del cargo por tiempo indefinido, sin una fecha específica de reincorporación.

El actor ya había participado previamente en el formato del reality. En 2023 formó parte de La Casa de los Famosos México, donde llegó a la final y terminó en cuarto lugar después de 10 semanas de competencia.

Con su ingreso en la edición de 2026 sumó su segunda participación como habitante dentro de un programa de la franquicia.

La declaración de Mayer sobre la colegiatura de su hija dentro del reality

Durante su estancia en el programa, Mayer protagonizó un momento que generó reacciones entre la audiencia del reality.

En una conversación transmitida dentro de la casa, el actor dijo que había aceptado participar en el programa para pagar la colegiatura de su hija Antonia, quien estudia en Londres.

La declaración ocurrió durante una charla con otros participantes y fue retomada por programas y medios de entretenimiento que siguieron la transmisión del reality.

Las discusiones del legislador de Morena que marcaron su participación en el reality

Durante las semanas que permaneció en el programa, Sergio Mayer protagonizó varias discusiones con otros habitantes del reality.

Uno de los momentos ocurrió durante una confrontación con el participante conocido como El Divo, escena difundida por la producción del programa en sus plataformas. En el fragmento se observa una discusión entre ambos dentro de la casa.

Otro episodio ocurrió cuando la participante Julia Argüelles lo enfrentó durante una conversación dentro del programa y cuestionó su estrategia en la competencia.

También se difundió una discusión con la participante Oriana Marzoli, quien le reclamó su comportamiento dentro de la casa. Durante ese intercambio Mayer respondió que no buscaba su aprobación.

Además, medios de espectáculos reportaron un altercado con el concursante Fabio Agostini que posteriormente fue presentado como una broma dentro de la dinámica del programa.

Estas situaciones formaron parte de los momentos transmitidos durante las primeras semanas de la temporada.

La licencia legislativa abrió debate fuera del programa

La participación del actor en el reality coincidió con su licencia como diputado federal, lo que generó comentarios en el ámbito político.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó su solicitud de licencia antes del inicio del programa y permitió que su suplente asumiera funciones legislativas mientras dure la separación del cargo.

La decisión también generó reacciones dentro de Morena, partido al que pertenece Mayer.

Tras su eliminación el 9 de marzo, la atención se centró en la duración de su participación en el programa, que se extendió durante 20 días desde el inicio de la temporada hasta la tercera gala de expulsión.