A una década del fraude de Lozoya Pemex quema millones de pesos en empresas de fertilizantes

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Cerca de una década después de las compras a sobreprecio de las empresas de fertilizantes Agronitrogenados y Grupo Fertinal a compañías de Alonso Ancira Elizondo y de Ricardo Salinas Pliego, y Fabio Covarrubias Piffer, respectivamente, Pemex sigue gastando decenas de millones de dólares al año en los intereses de los créditos que contrató para financiar las adquisiciones, y aparte ha pagado 396 millones de dólares adicionales entre 2022 y 2024 para la rehabilitación y el mantenimiento de las plantas.

De acuerdo con un informe publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo en 2024 Pemex inyectó dos mil 369 millones de pesos en su cadena de fertilizantes para pagar los créditos contratados en las adquisiciones de Agronitrogenados y de Grupo Fertinal, dos empresas que fueron privatizadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en los noventa y fueron adquiridas de nuevo bajo la gestión de Emilio Lozoya Austin en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En el caso de Grupo Fertinal, empresa que Pemex compró quebrada y con pérdidas millonarias un año tras otro, la ASF señaló que la compañía reportó pérdidas por 15 millones 513 mil dólares en 2024. El ente fiscalizador expuso que esta cifra representa una mejora de 93.7% en comparación con 2023 –lo cual significa que ese año reportó pérdidas de 245 millones de dólares–, pero precisó que se debió principalmente a las aportaciones masivas de recursos de Pemex en su capital, más que en buenos resultados financieros.

Ya en 2018, al concluirse el sexenio de Peña Nieto, el patrimonio de Pemex Fertilizantes –empresa que desapareció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador– había consumido 99.2% de los 28 mil millones de pesos que invirtió en las adquisiciones de Grupo Fertinal y Agronitrogenados, y había reportado déficits acumulados de 27 mil 158 millones de pesos en apenas tres años.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, decidió continuar con la producción de fertilizantes en Pemex, con el objetivo de entregarlos a los campesinos en el contexto de programas sociales para la autosuficiencia alimentaria y el apoyo al campo; para ello la petrolera decidió inyectar cantidades multimillonarias en Grupo Fertinal y Agronitrogenados para mantenerlas a flote.

El informe más reciente de la ASF sobre la cadena de fertilizantes de Pemex indica que entre 2021 y 2022 Petróleos Mexicanos autorizó la capitalización por 753.3 millones de dólares para rehabilitar sus empresas –de las cuales 357 millones se destinaron a la planta de Cosoleacaque, otros 302 millones fueron a Fertinal y 94 millones a Agronitrogenados–, validó aportaciones de capital para pagar sus créditos y perdonó los pasivos de 361 millones de dólares de Grupo Fertinal con Pemex Transformación Industrial (PTRI), la filial de Pemex a cargo de los fertilizantes.

Fertinal, empresa que Pemex compró quebrada. Foto: grupofertinal.com.mx

Este dinero se sumó a los cerca de mil 395 millones de dólares que Pemex gastó en la compra y rehabilitación de Grupo Fertinal y Agronitrogenados entre 2015 y 2019. De acuerdo con un informe anterior de la ASF, Pemex había inyectado ocho mil 785 millones de pesos en Grupo Fertinal entre 2015 y 2020 mediante la compra de títulos y valores.

Los recursos para la capitalización de las empresas determinadas por Pemex en 2021 y 2022 provinieron en su mayor parte del gobierno federal vía la Secretaría de Energía (Sener), que aportó 537.3 millones de dólares hasta 2023; el monto restante debía venir del pago de 216 millones de dólares que Alonso Ancira Elizondo pactó con la Fiscalía General de la República (FGR) a cambio de evitar un juicio por pagar sobornos a Emilio Lozoya Austin en la compraventa de Agronitrogenados.

Sin embargo, de ese monto Altos Hornos de México (AHMSA), la empresa que vendió Agronitrogenados a Pemex, sólo pagó 104.2 millones de dólares, y quedó a deber los 111.8 millones de dólares restantes.

La información que reportó la ASF arroja un poco de luz sobre la gestión de las filiales de Pemex, que operan de manera opaca. Bajo el pretexto de que son personas morales privadas, la petrolera no transparenta los datos contables de Grupo Fertinal y Agronitrogenados, y las controla mediante compañías de papel creadas ad hoc llamadas PMX Fertilizantes Holding y PMX Fertilizantes Pacífico, que son filiales de Pemex Transformación Industrial (PTRI) y de una compañía de Pemex instalada en España.

PTRI, por su parte, controla varias ramas de negocios multimillonarios de Pemex, como las refinerías –incluyendo la Olmeca de Dos Bocas o la de Deer Park–, la entrega de gasolina a Cuba –mediante Gasolinas Bienestar– y que también está a cargo de la relación con Etileno XXI, marcada por los señalamientos de sobornos pagados durante el sexenio de Peña Nieto por la constructora brasileña Odebrecht. En 2024 PTRI reportó un déficit acumulado de un billón 79 mil millones de pesos.

Denuncias e impunidad

Las compras de Agronitrogenados y Grupo Fertinal fueron avaladas por Peña Nieto y su primer círculo de secretarios, y puestas en marcha por el equipo de Lozoya con muchas similitudes: las operaciones se concretaron a unos días de Navidad, se basaron en avalúos inflados e implicaron transacciones internacionales entre compañías offshore tanto de Pemex como de los entonces dueños de las empresas.

Salinas Pliego y Ancira. Operaciones con irregularidades. Foto: Montserrat López / Miguel Ángel Reyna

Ambas transacciones fueron plagadas de irregularidades, documentadas por la ASF, la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) y la prensa –incluyendo Proceso–, que dieron pie a denuncias por la entonces abogada de Pemex ante la Fiscalía General de la República (FGR) en marzo de 2019, y por la ASF en junio de ese año y en octubre de 2021.

La FGR llegó a judicializar la investigación de Agronitrogenados, lo que desembocó en la captura de Emilio Lozoya y de Alonso Ancira en España en 2020, y su posterior extradición a México, donde pasaron breves estancias en la cárcel.

En el caso de Grupo Fertinal, sin embargo, la FGR dio un carpetazo y bloqueó la entrega de información sobre la investigación. A más de una década, ambos fraudes permanecen en mayor parte impunes –situación que impera en todos los casos de corrupción conocidos del sexenio de Peña Nieto–, y Pemex sigue pagando por ellos.

En diciembre de 2013, Pemex compró por 275 millones de dólares la planta de urea de Agronitrogenados a AHMSA, pese que la unidad llevaba 15 años sin operar, que 60% de ella estaba inservible y que el avalúo que estableció su precio estaba amañado. La petrolera tuvo que invertir 469 millones de dólares adicionales para rehabilitar tres de las cinco plantas.

La petrolera también compró Grupo Fertinal por 635 millones de dólares. Este monto incluyó 209 millones de dólares en la compra de acciones, aunque auditorías posteriores calcularon que la empresa estaba quebrada y valía apenas 15 millones de dólares. Parte de este dinero fue a parar a una empresa inmobiliaria de España llamada Rentalia Iberica S XXI, que Ricardo Salinas Pliego controlaba mediante un testaferro radicado en Córdoba, Pedro Albuger Madrona.

Agronitrogenados. Incinerador de millones de pesos del erario. Foto: J. Raúl Pérez

Los otros 426 millones de dólares sirvieron para reembolsar créditos que Banco Azteca y Arrendadora Internacional Azteca (AIA) otorgaron a Grupo Fertinal, empresa de la que Salinas Pliego, su dueño, era secretamente socio desde 2006 vía sociedades de papel instaladas en Europa. Ese monto incluyó un dividendo de 51 millones de dólares, que fue repartido “en efectivo” a los socios de Fertinal, y pagó por el jet privado de la empresa, que Fabio Covarrubias, entonces director y socio de Fertinal, había traspasado a una empresa suya meses antes de la operación.

Tanto en Agronitrogenados como en Grupo Fertinal, Pemex pagó las adquisiciones con créditos de la banca de desarrollo, con una participación del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Azteca en el caso de la segunda empresa, lo cual generó una situación un tanto surreal, pues Banco Azteca prestó dinero a Pemex para reembolsar los créditos de Grupo Fertinal con… Banco Azteca.

En aquel entonces, Nacional Financiera (Nafin), una de las prestamistas, estaba dirigida por Jacques Rogozinski, el mismo funcionario que, más de dos décadas antes, había encabezado la Unidad de Desincorporaciones durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cargo desde el cual supervisó las privatizaciones de Agronitrogenados y Grupo Fertinal.

Como Proceso lo documentó en noviembre de 2019, el crédito de Nafin para la compra de Grupo Fertinal era ilegal, pues la banca de desarrollo tiene prohibido prestar dinero para adquirir acciones, y aparte sus analistas habían determinado que la empresa de fertilizantes no estaba en capacidad de reembolsar un crédito multimillonario con sus ganancias, pues perdía dinero a montones. Para resolver este problema, Pemex se hizo solidario del crédito, y se comprometió a reembolsar el crédito en caso de que Fertinal no pudiera hacerlo.

Además, para justificar la compra de Grupo Fertinal, Edgar Torres Garrido, uno de los incondicionales de Emilio Lozoya, presentó proyecciones de ganancias enormes, las cuales planteaban que Fertinal empezaría a generar utilidades en 2015, que se elevarían a 143 millones de dólares en 2020. Ello, como era de preverse, no ocurrió: en su década en manos de Pemex, la empresa ha reportado pérdidas millonarias, año tras año.