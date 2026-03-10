UNAM condena feminicidios en UAEM y refuerza seguridad en su campus de Morelos

UNAM condena feminicidios en UAEM y refuerza seguridad en su campos de Morelos. Foto: UNAM Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que refuerza las medidas de prevención y seguridad en su campus Morelos, luego de los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En un pronunciamiento emitido el domingo 8, luego de varios días de protestas de estudiantes de la UAEM por la desaparición y feminicidio de las alumnas mencionadas, se solidarizó con la comunidad de la institución morelense.

“Nos sumamos con firmeza a la condena de estos hechos que han enlutado a la sociedad morelense, y confiamos en que las autoridades investigarán a fondo para detener a los responsables para llevarlos ante la justicia”, aseguró.

Dirigida por el rector Leonardo Lomelí, la máxima casa de estudios agregó que las entidades académicas que forman parte de su campus Morelos “comparten proyectos, actividades, tareas cotidianas e instalaciones con la UAEM”.

Por ello, dijo que se refuerzan “las medidas de prevención y seguridad que nos corresponden y nos mantenemos atentos para colaborar en todo lo que sea posible con las necesidades que determine la comunidad de la UAEM”.