UNAM exhorta a Estados Unidos “revisar y revertir” bloqueo contra Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su “profunda solidaridad” con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que atraviesa, y exhortó al gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, a “revisar y revertir” las acciones contra la isla caribeña.

En un posicionamiento emitido el pasado domingo 8, recordó que la crisis que vive el pueblo cubano es “a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos de América desde hace más de seis décadas, misma que se agrava con la crisis energética que sobre la isla desde 2024 a raíz de las restricciones a acceso de combustibles”.

El máximo órgano de la Universidad mencionó que, según el Coordinador Residente de la organización de las Naciones Unidas (ONU) en Cuba, “esta acción ha desencadenado un ‘estrés humanitario multidimensional’”.

Añadió que, la situación “afecta gravemente a la población civil y a las condiciones de vida digna de la sociedad”. Por ello, reprobó “cualquier intento de obstrucción de la solidaridad internacional que busca paliar las necesidades urgentes del pueblo cubano”.

Como institución educativa pública, la UNAM manifestó que “el derecho a la educación no puede garantizarse cuando se asfixia el tejido social”.

Entonces, lanzó el exhotó al gobierno de Estados Unidos “a que revise y revierta las acciones contra Cuba, atendiendo a las resoluciones reiteradas de la Asamblea General de la ONU y a los informes de las personas expertas en derechos humanos de esta organización internacional”.

En su posicionamiento, el Consejo Universitario recordó que sigue “de cerca” la situación de la crisis de Venezuela, tras la operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, “esperando que pronto se restablezca la plena soberanía del país sin injerencia extranjera”.

Por último, rechazó “firmemente el uso de la fuerza en América Latina y el Caribe, toda forma de intervención y la violación del Derecho Internacional Público, cuyas normas deben prevalecer”.

Y llamó “al respeto de la soberanía, a autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de los conflictos, así como garantizar los derechos humanos y las libertades individuales de las personas”, los cuales son los ejes de la política exterior marcados por la Constitución Política mexicana.

El posicionamiento del Consejo Universitario de la UNAM se da en el contexto de las declaraciones de Trump relacionadas con el futuro de Cuba. Se presenta también mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene los envíos de ayuda humanitaria a los cubanos, después de suspender el apoyo con petróleo a la isla para evitar sanciones económicas de Estados Unidos.