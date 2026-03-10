Yunes Linares vuelve al Senado para suplir a su hijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este día el Pleno del Senado de la Republica concedió licencia por ocho días a Miguel Ángel Yunes Márquez para separarse de su cargo del 9 al 16 de marzo del 2026, en su relevo entró su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Este mismo día, Yunes Linares acudió al Senado de la República, ya que, como informó la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo, el senador veracruzano rindió su correspondiente protesta el 10 de septiembre de 2024.

Al término de la Sesión y al ser cuestionado por el voto de su hijo en favor de la reforma al Poder Judicial, el senador suplente sólo se limitó a decir: “Lo importante es lo que se está viendo hoy. Lo de ayer ya pasó”.

En septiembre del 2024, el voto a favor de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien era parte de la bancada panista, fue determinante para que el bloque oficialista alcanzará la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial.