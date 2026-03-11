A balazos y con explosivos desde drones, grupo armado ataca a policías de Zacatecas

Un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (imagen ilustrativa). Foto: Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas

ZACATECAS, Zac., (apro) .- Un grupo armado atacó con explosivos, lanzados desde un dron, y a balazos a policías estatales en la carretera que conecta el municipio zacatecano Cuauhtémoc con la comunidad Zacatequillas, en Aguascalientes.

Aunque no hubo policías lesionados, de acuerdo con el reporte del gobierno estatal; las corporaciones de Zacatecas y Aguascalientes desplegaron un operativo en sus zonas limítrofes.

Todo comenzó al filo de las 13:00 horas del martes 10 del presente, con el robo de una motocicleta en el municipio de Cuahutémoc, que fue localizada abandonada en la carretera mencionada por agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), grupo élite de la Policía Estatal.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes, al inspeccionar la moto, detectaron un paquete con "probables artefactos explosivos", por lo que solicitaron el apoyo de personal especializado del Ejército mexicano.

Como medida preventiva, la carretera fue cerrada a la circulación vehicular durante varias horas y se montó un operativo en la zona para evitar riesgo a la población.

Casi al mismo tiempo, desde un dron, que presuntamente habría salido de Zacatequillas, territorio de Aguascalientes, arrojaron artefactos explosivos en el punto carretero donde se encontraban los policías.

A la par, civiles armados agredieron a balazos a los uniformados, aunque no se reportaron lesionados, confirmaron autoridades; mientras los atacantes lograron huir rumbo a Aguascalientes.

Tras estos hechos, corporaciones de seguridad de Zacatecas y Aguascalientes desplegaron un fuerte operativo en la zona limítrofe entre ambos estados, con sobrevuelos de helicópteros de las Secretarías de Seguridad Pública de las dos entidades.

El gobierno de Zacatecas no ha dado a conocer los resultados finales del operativo, ni confirmado si el paquete localizado en la motocicleta abandonada en la carretera contenía explosivos.

Ataques con explosivos

En los últimos días, las corporaciones policiales han sido atacadas con explosivos en la zona sur del estado, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha adjudicado algunos de estos atentados.

El pasado lunes 9 de marzo estalló un artefacto en la comunidad La Presita, en el municipio de Pinos en los límites con Ojuelos, Jalisco.

Las autoridades estatales reportaron que en el lugar de la explosión no había policías, rechazando así que se haya tratado de un ataque, como apuntaban versiones extraoficiales.

Además, aclararon que el atentado con explosivos en La Hiedrita, municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, en los límites con Tepetongo, Zacatecas, fue una emboscada contra policías de los municipios jalisciense de Colotlán y Santan María de los Angeles.

Coche bomba

El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, admitió que un coche bomba fue usado por un grupo del crimen organizado en el ataque perpetrado el pasado 5 de marzo a la comandancia de la policía municipal de Luis Moya, con un saldo de tres policías heridos y daños a patrullas, el edificio y viviendas aledañas.

A la pregunta de los reporteros de si se empleó un coche bomba, el secretario respondió: "Bueno, el explosivo estaba dentro de un vehículo, no sé cuál sea la categoría que le podamos dar".